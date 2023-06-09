樊亦敏宣布續約TVB　「隱形富婆」有人工加都係其次：有角色想試

現年52歲的樊亦敏憑《愛．回家之開心速遞》中三太一角成功入屋，贏得極高人氣外，去年更以大熱姿態奪得「最受歡迎電視女角色」。近日就傳出樊亦敏決定續約TVB，對此她回覆《香港01》時證實消息，並指：「係呀係呀，都會簽一段時間。」



TVB終於有實力派續約啦！（IG/@amyfan3796）

樊亦敏在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「三太」白天娥。（IG@amyfan3796）

港姐出身的樊亦敏自2012年重返TVB後，一直備受重用，劇接劇的她幾乎做到無停手，至於選擇續約，樊亦敏就透露：「多謝大家關心，公司畀嘅條件都好好。（有加人工？）有有有，但合約要保密唔可以透露太多。」除了會繼續《愛．回家之開心速遞》的拍攝之外，近日樊亦敏亦與鄭則仕（Kent哥）一同演出新劇《神耆小子》，更擔正做女一，樊亦敏透露與Kent哥拍得非常開心：「Kent哥好似大細路，所以大家拍得都好開心，都學到好多嘢同秘訣。」至於拍攝《神耆小子》後會否稍作休息，一向勤力的她就表示：「唔會呀，有工就開，因為仲有好多角色想嘗試。」至於年尾的頒獎禮會否信心大增，樊亦敏就稱：「唔諗啦，做好自己，都多謝公司畀機會，做好本份。」

擔正做女一。（IG/@amyfan3796）

樊亦敏一向投資有道，理財功力絕對不比演技遜色，據知她投資近十種不同類型的產品，包括股票、車、首飾、手袋、貨倉、古董、陶瓷、書畫等，而在買樓方面，曾在日本留學的她早年就大手買入當地的單位，後來更在東南亞、歐洲等地置業，堪稱「投資達人」！去年，她更戴上炒價值500萬的勞力士名錶出席活動，財力驚人！由此可見，樊亦敏續約TVB的原因絕對不是看錢份上，絕對是出於對演戲的熱誠！

真係估唔到！（資料圖片）