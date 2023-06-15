郭可盈13歲愛女校內組K-pop女團　愈大愈似爸爸首度接硬照工作

林文龍和郭可盈結婚19年，寶貝女林天若（Tania）今年已經13歲，繼承了父母優良基因，樣子標緻且身材高䠷，加上本身對唱歌表演有興趣，隨時入行做明星。

Tania同爸爸林文龍好似樣。（ig@khy_official）

Tania日前在IG Story分享工作花絮片段，首度參與硬照拍攝，寫著：「uniform shoot 06.10」但未有透露更多詳情。片段中，Tania貫徹學生身份紮起馬尾，先後換上兩套運動服，身型好似媽媽一樣修長，擁有童年版的逆天長腿。Tania在鏡頭前一點也不怯場，轉身、撥髮表現自信一面。不過，當攝影師要求她拋起欖球時，似乎有點怕執波，只能「細細力」拋高勉強接住，露出尷尬笑容，笑起來與爸爸林文龍十足餅印一樣。

Tania首度參與硬照拍攝工作。（IG@tanialam_ty）

要將個欖球拋起再接番都啲難度。（IG@tanialam_ty）

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Tania就讀保良局蔡繼有學校，屢奪學術獎項，也十分重視課外活動，可說是品學兼優的星二代。她早前在社交平台跟網民玩「你問我答」，透露很喜歡音樂，也喜歡製作音樂，希望長大後可從事與音樂有關的工作，如製作人、唱作歌手、作曲等。

今年3月學校舉行開放日，Tania與一班志同道合的同學仔一齊組K-Pop女團演出，片中見她企正C字位，好有拍子感兼勁度十足，獲網民讚：「你是跳得最好的一位女生，加油💪🏻💪🏻💪🏻」Tania則以英文寫道：「開放日💫rly rolly 很喜歡成為kpop團體的一員，表演新牛仔褲的「hype boy」和「ditto」的舞蹈封面💙🤎🤍感謝 @aliicialin sm指導我們，以及我們表演的所有安排，我的Youtube上有完整版的舞蹈表演!! ❤️社團成員 」。

Tania（前排右二）組校內女團。（IG@tanialam_ty）

Tania跳舞企C位。（IG@tanialam_ty）