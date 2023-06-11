何家三房11人世紀同框合照　何超瓊與四太有傾有講粉碎不和傳聞

已故賭王何鴻燊有四房人，昨日（10日）已故國際時尚大師Karl Lagerfeld所設計酒店THE KARL LAGERFELD在 澳門舉行慶祝典禮，澳娛綜合度假股份有限公司董事局主席、何家二房千金何超鳳為是次活動主角之一，除二房的何超瓊、何超蕸及何超儀出席外，三房的何超雲和何猷啟則做代表，新婚的何超蓮跟丈夫竇驍未有現身，反而何超雲首次公開攜同消防員未婚夫Douglas出席家族活動；至於四房由梁安琪率領兒子何猷亨、何猷君及何超欣現身，猷君帶埋太太奚夢瑤齊以黑色型格look登場。三房11人激罕連成一線，一字排開來一張世紀同框大合照，實在非常難得。

何家三房大合照，好難得！（劉智源攝）

二房何猷龍、與三太、超蓮均未有出席。（劉智源攝）

+ 2

早年二房及四房屢傳因爭產「分燊家」而鬧不和，被視為賭王接班人的二房長女何超瓊跟四太梁安琪關係不時被外界多番揣測，是次活動造就二人難得同場，更有在場人士拍攝到她們在場外場內私下互動的照片分享到小紅書，引超網民討論。

安排四太企中間。（小紅書截圖）

當照合照時，超瓊和超鳳不時與四太細語，超瓊更將四太拉在身邊影合照，關係融洽。另在場內亦有人影到超瓊和四太互動，期間更見到霍英東家族的霍震霆次仔霍啟山跟梁安琪打招呼，不過剛榮升人妻的何超蓮最近傳懷孕，令二人未有機會再聚首。超蓮亦好識做，同日於微博上載多張在THE KARL LAGERFELD拍的照片為家族產業宣傳。

霍啟山與四太好多交流，超瓊亦站在身邊。（小紅書截圖）

何超蓮雖然沒有出席，但亦識做同日於微博上載多張在THE KARL LAGERFELD拍的照片為家族產業宣傳。（微博@何超蓮）