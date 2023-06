香港小姐2023｜嫩版麥明詩被爆有多位男友　蒲吧食煙愛名牌勁富貴

無綫年度選美盛事《2023香港小姐競選》第一輪面試昨日(10日)在將軍澳電視城舉行,共有89名參選佳麗到場。今屆首輪面試有幾位佳麗也是18歲剛考完DSE就來參選的,其中一位就是名叫Surine的應屆DSE考生,她更被封為「嫩版麥明詩」,又被指與沈月撞樣。

現年18歲的Surine昨日參加了港姐2023首輪面試。(資料圖片)

每年選港姐都總會有佳麗被揭黑歷史,估不到才剛進行完第一輪面試,Surine就被連登網民在討論區開post討論,還大爆她的私生活。有網民以「而家啲18歲妹豬癲到呢… grad din直落老蘭飲酒食shisha第二日朝再去港姐面試」直指Surine參加完畢業晚宴後便去了蘭桂坊飲酒食水煙,還附上她去畢業晚宴以及蒲吧時影的照片。

網民又爆料指Surine異性緣極佳,已拍過幾次拖,甚至指她喜歡收兵,還說她原本住公屋,但近月就搬了出來居住,周身名牌相當富貴。翻查Surine的IG,她的確是有很多Chanel的服飾和包包,就連Hermes包包都有,且出入高級酒店住全海景靚房,坐豪華遊艇出海等,生活不乏奢華享受。仍在求學階段的Surine,已影了不少性感泳衣照大騷Fit爆身材,並放到IG跟大家分享。

Surine被網民爆料指她異性緣極佳。(ig圖片)

另外,Surine昨日首輪面試後,已火速與大熱門佳麗,有翻版IU之稱的莊子璇 (Hilary) 成為好友,兩人面試後還一起去吃晚飯。Hilary於她的ig story post了兩人吃飯期間的合照寫道:「Eat with my new friend,好肚餓啊,12個鐘頭無食嘢。」Surine就轉戴了Hilary的post。

Surine與莊子璇成為了好友。(ig圖片)

