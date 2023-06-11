姜濤演唱會概念都係源自《鏡中鏡》　海報被惡搞多番表示：唔緊要

MIRROR成員姜濤及譚旻萱（Mandy）今日（11日）一同出席微電影首播，二人合作拍微電影已經有不少火花，現實中二人同樣愛好籃球，在戲中可以鬥波，他們都十分享受。

MIRROR成員姜濤及譚旻萱（Mandy）一同出席微電影首播。（胡凱欣 攝）

姜濤在活動後接受《香港01》訪問對於粉絲選擇了Mandy作為結局就覺得大家開心就可以：「兩位女主角都好好嘅！」而現實中的他覺得自己會選擇打籃球的女孩，因為自己喜歡籃球，可以增加多點話題。而好勝心強的姜濤就在微電影中表示要一對一對打，不讓對方有嬴自己，更笑著說不讓她有報復的機會：「梗係唔得啦，萬一輸點算！」

姜濤好勝心強，笑著說不讓對方有報復的機會。（胡凱欣 攝）

至於被問到有關演唱會時，姜濤表示這個演唱會將會是一個十分好看的表演：「一定會請自己想請嘅嘉賓，但就未知數囉好多嘢，尋晚最主要都係傾成個演唱會嘅流程，其實仲有好多詳細嘅嘢未傾。因為今次真係第一次咁大嘅個人演唱會，有好多專業人士幫手，我只會講個概念畀大家聽。」

姜濤表示個人演唱會自己只提供概念。（胡凱欣 攝）

對於演唱會上的海報被惡搞，姜濤說表示發文前都有擔心過，但因為這張相片最能夠表演他的概念：「嗰個真係一個想同大家講一個水嘅…概念係『我是濤』，成個概念都係源自小克老師嘅『鏡中鏡』寫嘅嗰三個字，其實我棘咗好耐，咁最後終於磨到呢個概念出嚟。出po前其實都有擔心過，但呢張相最能夠表達個概念，所以唔緊要啦。」

姜濤對於演唱會海報被惡搞，表示唔緊要。（胡凱欣 攝）

而演唱會海報被指與偶像羅志祥的相似，他就表示沒想過：「真係冇諗過，睇完都覺得，啊！係喎！」對於被批評，他就多番表示不要緊，更說大家來看演唱會就知道他為什麼會用這一張照片。

姜濤演唱會海報被指與偶像羅志祥的相似，他多番表示唔緊要。（胡凱欣 攝）

而日前NBA球星Damian Lillard來訪港，MIRROR數位成員亦有到場切磋球技，隊友Edan及Stanley「追星」十分成功，把得到Lillard的簽名及合照都有上載至社交平台，而姜濤就說其實是自己還未上載而已：「好開心有NBA球星嚟香港同大家玩，都學到好多嘢嘅，我哋三個都好開心！」但在NBA球星面前獻技都覺得十分緊張，所以有失誤的地方，但自己不是失誤得最多，亦不肯透露誰才是失誤最多的人：「有個人網都掂唔到！我真係唔係炒得最多！」

日前NBA球星尼拉特來訪港，MIRROR成員Edan及Stanley亦有到場切磋球技。（胡凱欣 攝）

而被問到有否關心一下Stanley早前在社交平台「放負」是什麼事，他就表示見到面有關心一下：「其實大家都無論各自發生咩事，我哋都會畀好多空間對方，太多嘅關心未必係一件好事。」

姜濤有關心Stanley，但會給予對方空間。（胡凱欣 攝）

姜濤被問到有否留意到AI尹光翻唱他的《Dear My Friend》，他則笑著表示有留意到：「我覺得科技都幾特別嘅一件事，大家都可以見到唔同嘅人用唔同方法唱，我自都覺得好得意。我見到佢哋都有用我啲聲去唱人哋啲歌，希望唔好失禮。」而他亦表示自己覺得很有趣，也會在網上看這些影片。至於被問到想不想與尹光合作時，他則說想得到前輩的指點。而被問到有關《造星5》時，他則表示：「我唔係每集都睇，睇一啲Highlight，希望大家留意。」而被問到有否看《造星1》自己的部分時，他則說已經「Skip晒」自己的部分，因為看到自己的部分會覺得很尷尬，也會懷念當時可以坐地鐵外出。