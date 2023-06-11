Mandy譚旻萱最愛籃球員係Kobe Bryant　曾經發夢見到佢即刻哭醒

MIRROR成員姜濤及譚旻萱（Mandy）今日（11日）出席微電影首播，二人合作拍微電影已經有不少的火花，同樣愛好籃球的二人在戲中可以鬥波，十分享受。但Mandy表示姜濤與她「一對一」時，他卻自己射完球就走了，不讓她「覆桌」。

姜濤及譚旻萱同樣愛好籃球。(胡凱欣 攝)

Mandy在活動後接受《香港01》訪問會否之後找他再次挑戰時，她就笑著說：「佢咁忙，有機會就畀我覆吓桌。」Mandy更有信心可以嬴姜濤，因為大家對籃球的熱愛，令到她覺得大家都會認真與對方battle。Mandy表示當日時間真的不夠，但仍然可以證實姜濤的球技了得，雖然早在《季前賽》時已經看過他的球技，但現在看過去也沒有退步。

Mandy希望姜濤可以畀佢「覆啅」。(胡凱欣 攝)

而Mandy被問到會打籃球的男生會不會「加分」時，她就表示：「都會啊，我都打開波啦，我覺得所有打波嘅男仔都有嗰份Charming係度。」

Mandy覺得會打籃球的男生會加分。(胡凱欣 攝)

說到拍攝當日他們遇上小學生去旅行，她說小朋友都十分熱情，雖然當時已經圍上布條，但小朋友在布條下伸頭進來叫：「姜濤！」Mandy看到有小朋友伏在地下看姜濤，她只好叫小朋友們小心：「小心啲啊，唔好辣親。」她表示因為拍攝當日天氣很熱。

Mandy看到有小朋友伏在地下看姜濤，她只好叫小朋友們小心。(胡凱欣 攝)

對於會否再次合作，Mandy就覺得可以再次合作，因為大家都喜歡籃球，而自己亦不怕姜糖們會「呷醋」。而早前NBA球星Damian Lillard訪港，Edan、姜濤及Stanley都能夠到場與Damian Lillard切磋球技，她則表示十分「葡萄」，因為自己也熱愛籃球。而她最想合作的NBA球星，Mandy則說她祟拜的已經離開了！就是高比拜仁 （Kobe Bryant），這個世界有名的籃球運動員，Mandy亦有提及自己曾經發夢見過他：「佢離開咗之後，有一次發夢見到佢過嚟教我打波，我喊醒咗！」