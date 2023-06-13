隱門｜葉嘯天黐線？　33年前Cult片《天若有情》吳岱融被強姦更癲

TVB劇集《隱門》中，吳岱融飾演的賊王葉嘯天極度黐線，網民都大為激讚。討論劇情之餘，網民還翻找出他的舊作《天若有情》，直言劇中的「華港生」比起「葉嘯天」更黐線更好睇！不過此《天若有情》並非彼《天若有情》，而是1990年拍攝，堪稱TVB史上最Cult劇集，由黃秋生、吳岱融、鄭伊健等人出演的TVB劇集。



吳岱融講返《天若有情》都話嗰時拍抽離唔到。（劉智源 攝）

今日（11/06）《隱門》劇集宣傳活動中，記者向吳岱融提起《天若有情》，他就即時反問記者：「你都有睇？」可見他對這套劇集有多難忘。劇中講吳岱融飾演華港生是警察臥底，不過自細失去母親的他心理不平衡，當中更出現了亂倫，與母親上床，被同性戀的鄭伊健迷姦等情節，劇情走黑暗風之餘，角色極為陰暗。

真係估唔到呢套係TVB作品。（《天若有情》截圖）

吳岱融接受《香港01》訪問時說：「睇返少少我都會好sad，因為呢個係一套臥底故事，但係佢係一個好悲慘故事。呢套戲係我一生演咁多劇集入面，我都未試過拍戲自己出唔返嚟。我拍咁多戲，係唯一一套拍完出唔返嚟，個人暴躁咗。」

嗰時嘅鄭伊健好靚仔。（《天若有情》截圖）

他續說，因為角色故事有太多悲慘遭遇。他說：「嗰時我自己都唔知，係監製同幾個比較有經驗演員同我講話：『你睇住呀！可以有少少走唔返出嚟（抽離唔到）。』初頭我都唔知，而家回想返，個人變得好暴躁，好容易同人嘈交，但係當時唔知個角色影響咗我。舉個例，劉德華係一個成功臥底，但係華港生係一個失敗臥底。」

華港生差啲同阿媽上床，仲俾同母異父細佬迷姦。（《天若有情》劇照）

吳岱融一直都強調，「華港生」的身世十分慘，因為他除了是一個失敗的臥底，也曾差些與親生母親上床。他說：「故事講佢自細冇咗媽媽，之後仲差啲上咗床。又例如伊健係同母異父細佬，佢係同性戀，係偽鈔集團首腦，我查緊佢。有一次自己俾佢灌暈，跟住仲俾佢...嗰啲。當時嚟講有呢啲題材都幾...（超前），大家有興趣可以搵返出嚟睇。」

myTV SUPER有得睇返《天若有情》。（網上圖片）

要演失敗臥底，差些與母親上床，被強姦的華港生，為什麼吳岱融肯做？他直言因為「演員是被動」的，當時編劇導演、監製都覺得他適合。如果再拍2023年《天若有情》？他明言：「畀多次我揀我乜嘢戲都會拍，因為我係一個演員，呢個係我工作，所以我哋係被動，唔係我有得揀。」如果揀做當時鄭伊健的角色？他說：「我都好似未試過做同性戀，嚟呀！試吓！」