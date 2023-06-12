BLACKPINK豪華包機價錢曝光　飛30小時索價超過500萬？

韓國不少航空公司都會與大企業合作，早前大韓航空就宣布和YG娛樂簽定合約贊助BLACKPINK的世界巡迴演唱會，合作推廣韓流文化。BLACKPINK每次乘搭的專機內部公開後價目表亦曝光，每飛30小時索價逾8億韓元。



大韓航空與YG娛樂簽定合約，設計了印有BLACKPINK照片的飛機。（IG/@koreanair）

大韓航空日前在社交平台上公開BLACKPINK專用包機的內部照，機組人員貼心為四位成員準備個人名牌、毛公仔和手提袋，成員們有在IG上認證留念。有指BLACKPINK除了能享用高級的機上服務和用餐外，飛機上更設有淋浴空間，可以讓成員的旅程更舒適，而隨行工作人員也能享有機票及免行李收費等優惠。

大韓航空公開了包機的豪華內部。（IG/@koreanair）

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航空公司亦有公開包機的費用，首先要先繳付7億韓元（約427萬港元）會費，每次可使用30小時。如果飛國際線的話，每小時收費是480萬韓元（約2.9萬港元）；國內線的收費則是290萬韓元（約1.8萬港元）一小時。如果以飛30小時國際航線計算，索價高達8億4,400萬韓元（約515萬港元）之餘，同時會因應油價上漲及滯留時間過長而追加費用。30小時飛行時數使用完畢的話，顧客需要再次繳付7億韓元會費。

Jennie今年一月曾上傳坐專機的照片。（IG/@jennierubyjane）

價目表公開後，網民都驚訝BLACKPINK坐一程包機的金額比想像中高。由於BLACKPINK世界巡迴演唱會已進行了9個月，Jennie等亦早在今年初已上傳過專機內部的照片，幾乎隔天就做空中飛人的情況下，已無法估計4位成員的吸金力。

BLACKPINK密密做空中飛人，Jennie昨晚在澳洲演唱會因身體不適而中途缺席。（YG ENT）