尹光品評「AI尹光」唱腔　一個原因同真人無得比

現年74歲、擁有廟街式的獨特唱腔的尹光，近日成為「AI歌手」的新目標，由AI尹光翻唱林家謙《一人之境》及姜濤《Dear my friend》，引起網民熱烈討論，被譽為「超越原唱，姜濤林家謙要學嘢！」

尹光在Facebook 表示呢兩日收到大家好多訊息，「多謝哂大家！ 💞尹光始終係尹光 ✌🏻😎」今日接受《香港01》電話訪問，他表示聽過AI尹光的歌聲後，覺得聲有少少似，但缺之情感，他說：「好唔好聽見仁見智啦！AI係電腦做出嚟，梗係冇真人唱咁好感情啦！（AI有冇廟街嘅孤獨感？）我冇感覺呀，得個聽字，聲少少似啦，感情肯定冇架嘞！」

對於《一人之境》在Youtube上載五日已有65萬點擊，問到可擔心AI歌手搶飯碗？他說：「咁多？若果我開演唱會，大家鍾意聽我就會唱，我會唱返尹光Style，唔係依家呢個style。我哋係人有血有肉咁唱出嚟，佢AI只係電腦做出嚟，點同呢？」

尹光話「尹光始終係尹光」。（IG@尹光 Wan Kwong）

尹光話有血有肉唱係唔同啲。（IG@尹光 Wan Kwong）

尹光可說是地道諧趣口水歌之祖，6、70年代已模仿新馬仔、任劍輝的歌曲，他說：「我哋以前係真人模仿，依家就電腦模仿口水歌，大家都係要與時並進。」尹光表示自己每日會練聲一小時，訪問時聲如洪鐘說：「希望我健康啲，唱多啲歌畀大家聽，我要日日練聲架，每日一小時，荷里活有間大酒店......好似人做運動咁，冇聲上到台唱歌好肉酸。」

尹光將於7月10日在文化中心舉行粵曲演唱會，跟6位靚花旦合作，但因為與時代歌曲格格不入，相信到時不會加唱《一人之境》。不過，尹光就好樂意跟年輕一輩歌手合作：「後生如果肯同我合唱，我仲好開心添，唔介意呀。有啲後生歌手想同我Crossover，我就一定會唱。（鍾意邊個？）邊個都得，最緊要有尹光！」電話中的尹光，表示沒有《一人之境》的歌詞在手，所以未能即席哼幾句，各位樂迷仍需努力集氣！

尹光將於7月10日在文化中心舉行粵曲演唱會。（IG@尹光 Wan Kwong）

姜濤《Dear my friend》都有「AI尹光」版。（ig圖片）