東張西望｜「牧師」收500元祈禱好離譜　但網民只睇小背心梁敏巧

今日（12日）的《東張西望》講到祈福黨又出沒，一個名叫黃金教會的「牧師」在網上四出登廣告尋找「客戶」（會友），但他們每次見面都會收取500元，之後指會幫見面人祈禱。《東張西望》於是聯絡黃金教會，黃小姐接聽電話後指做會友要每個月收取500元：「我係牧師嚟，我哋會畀個十字架你，仲有按手為你祝福！」

黃小姐更指黃金教會就好像天主教及基督教一樣，而這位身型豐腴的黃小姐一見面就直接向《東張西望》人員收取500元，更帶她到一個快餐店進行「傳教」。過程中先叫《東張西望》人員付100元，之後給她一個十字架，接著說已經幫她受洗了，因為十字架上有聖水。之後繼續問《東張西望》收取500元，當被問到是否會祈禱時，她便用了9秒幫她「超hea」的祈禱。

一個名叫黃金教會的「牧師」在網上四出登廣告尋找「客戶」（會友）。(節目截圖)

黃小姐一見面就直接向《東張西望》人員收取500元，更帶她到一個快餐店進行「傳教」。(節目截圖)

之後黃小姐再約《東張西望》人員見面，穿上小背心的梁敏巧立即上前表露身份，與黃小姐形成強烈對比，之後梁敏巧又問她是否收錢祈禱及是否牧師等問題，她都顯得十分忌諱，不斷前言不對後語。而新興宗教關注事工總幹事楊子聰曾聯絡黃小姐看看有什麼可以幫忙，但黃小姐第一句便是說能幫她的只有錢，楊子聰想與她見個面吃個飯，她立即說：「我收費㗎喎，如果食飯同查經嘅話！」

黃小姐再約《東張西望》人員見面，穿上小背心的梁敏巧立即上前表露身份。(節目截圖)

穿上小背心的梁敏巧與黃小姐形成強烈對比。(節目截圖)

之後梁敏巧又穿著小背心去訪問楊子聰有關今次黃小姐的做法，過程中梁敏巧因穿上小背心，所以她的好身材表露無遺。而不少網民本來都十分關心事態的發展，想知道這個黃小姐為什麼急著要500元，但最後卻錯重點落在梁敏巧的小背心上。

網民錯重點落在梁敏巧的小背心上。(節目截圖)

梁敏巧又穿著小背心去訪問楊子聰有關今次黃小姐的做法。(節目截圖)

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