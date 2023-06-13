一舞傾城大結局劇情全披露｜最後關頭警察殺到　姚子羚竟然咁做⋯

《一舞傾城》終於去到大結局，上一集連死三人，劇情大暴走！在最後一集，陳法蓉警告鄭恕峰要到唐文龍的喪禮，不然後果自負。鄭恕峰到場後，他和楊明先後拔槍，最終鄭恕峰被一個人殺死，隨後最後關頭警察殺到，姚子羚竟然要求上級讓她處理事件⋯

唐文龍的喪禮有大龍鳳。（劇集截圖）

+ 9

《一舞傾城》第二十二集(大結局)劇情劇透 (06/13) 莊鍶敏、傅嘉莉涉嫌販毒被捕

李嘉離世不久，鄭恕峰即要莊鍶敏接手販毒，莊鍶敏擔憂會成為下個替死鬼。唐文龍、陳法蓉婚宴事故後，陳法蓉等設局令鄭恕峰在洪泰叔父們面前，承認親手殺害李嘉。鄭恕峰拔槍反撲之際被楊明制服，此時槍聲響起……半年後，莊鍶敏、傅嘉莉涉嫌販毒被捕。楊明向蔡潔求婚，決定開拳館。文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口。高鈞賢、陳星妤的電影幾經波折終可上映，高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚。時代巨輪下，姊妹們各散東西卻情不變。