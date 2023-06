MIRROR四子將會在7月及8月舉行solo個人演唱會,Anson Lo盧瀚霆將在7月舉行「“THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023」,個唱門票今早(13日)公開發售,當然又係火速售罄一票難求。搶唔到飛嘅神徒,又唔使咁快絕望。事關唔少贊助商已預留門票予客戶。當中有包括The Club、Mox Bank、 FWD。

其中Mox Bank已公布抽獎方法:

-開戶當日及其後15日內,完成Mox戶口開戶程序,即享一次抽獎機會。

-成功開戶後,如在指定日期內開立港幣50,000元或以上嘅6個月定期存款,並於到期日前維持該存款,即享額外一次抽獎機會。

-透過Mox app成功申請「HKT轉賬易」,亦可獲得額外多一次抽獎機會。

The Club雖然未公佈,不過根據早前Jer(柳應廷)嘅個唱門票,係先搶購名額,再於指定時間內買滿指定金額就可以擁有購票資格,相信AL嘅個唱門票亦都差不多玩法。

另外粉絲最關心的座位表如下:

"THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023坐位表。