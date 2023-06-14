劉青雲低調現身片場拍《掃毒3》　一個專業舉動獲網民激讚

《掃毒3：人在天涯》集結三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂，由邱禮濤執導，今日公開首條正式預告，並鐵定於7月27日上畫。預告中3位主角展現影帝級演技，加上連場精彩動作大場面，勢必成為今個暑假最強華語電影。

三位影帝首度同場合作。（《掃毒3：人在天涯》劇照）

早前《掃毒3》劇組在社交平台開始釋出一些花絮片段為電影造勢，有一條影片拍攝劉青雲拍第一場戲到達片場的時間，青雲一身簡樸的裝束，背上一個有點時間痕跡的背包，完全沒有明星的架子。當他坐下脫口罩時，導演見到他滿面鬍鬚，便問他：「你留鬚呀？」青雲則說：「好似你話個造型可能有我咪留」。一句說話便顯出他的專業，獲得網民大大力讚賞，稱他為真正的「超級巨星」。

導演見到他滿面鬍鬚。（片段截圖）

青雲則說：「好似你話個造型可能有我咪留」。（片段截圖）

打扮非常低調。（片段截圖）

《掃毒3：人在天涯》故事講述毒梟康素差（劉青雲 飾），在手下張建行（郭富城 飾）以及新加入成員歐志遠（古天樂 飾）協助下，從事毒品交易，三人共度生死，如兄如弟，然而一次販毒行動，康素差發現身邊竟有臥底潛行。天涯不兩立，情義本難行，三人頭上各有一片天，在各有立場原則下，頃刻敵友難分。

海報中，就算三人都是手持武器狠勁開火，但都流露出不同性格，郭富城面無懼色、古天樂陰鬱冷靜、劉青雲則氣焰囂張，三位角色性格鮮明。（《掃毒3：人在天涯》海報）

《掃毒3：人在天涯》令影迷期待除了是三大影帝首度同演之外，電影另一焦點就是再次由擅長警匪片的邱禮濤導演執導。今集秉承前兩集《掃毒》精彩之處，繼續呈現扣人心弦的劇情，以及刺激的動作場面，而製作方面更是全面升級，劇組曾到雲南及汕尾取景，更斥資搭建佔地50萬呎的泰國村寨，預告片讓大家先睹為快連串火爆動作大場面，相當迫真精彩，影迷自然加倍期待。《掃毒3：人在天涯》落實7月27日上畫，勢成暑假檔期話題之作。