Edan呂爵安狂咀沈殷怡32秒　黃雨下為《社內相親》趕工

呂爵安（Edan）最近正在拍攝ViuTV新劇《社內相親》，近日他就移師到銅鑼灣與沈殷怡（Shirley）拍攝一幕吵架及親吻的戲碼。

為爭取時間Edan呂爵安一到場即與導演及沈殷怡對戲，其間髮型師爭取時間為Edan作最後調整。（胡凱欣攝）

拍攝當日非常大雨，天文台一度發出黃色暴雨警告信號，所以劇組的安排都被打亂，而雨勢愈來愈大，無奈之下需要繼續拍攝。大約1時，Edan便到達現場準備，穿著啡色西裝兼帶着眼鏡顯得「官仔骨骨」。之後他們便走到銅鑼灣一天橋進行拍攝，劇情講到他與Shirley是一對情侶，在天橋上吵架，Edan追着Shirley下樓梯，然後捉着她的手極力挽留，但可惜被Shirley摔開，然後Shirley獨自離開。

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之後有一幕是Shirley喝醉了，在天橋上行得東歪西倒，差點被正在玩滑板的男生撞到，然後被Edan一手拉到懷中，Edan在和她說了一堆話後，Shirley想掙脫他的懷抱，可惜被Edan抱得緊緊。

Shirley喝醉在天橋上行得東歪西倒，被Edan一手拉到懷中。（胡凱欣攝）

Edan隨後便親上了Shirley，在頭兩次的拍攝中Edan都不是真的親吻Shirley，只是借位拍攝。拍攝了數次「熱身夠」後，他們便拍攝了親吻的鏡頭，再加上當時下著毛毛細雨，場景十分浪漫。

Shirley同Edan雨中擁吻超浪漫。（胡凱欣攝）