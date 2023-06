今個月便踏入37歲生日的朱智賢 (Ashley) 近日頻頻於IG發放福利,繼早前與圈中好友蘇韻姿齊出海玩時影的水着靚相,昨日她又post了一輯她身穿低胸吊帶裙的美照,既清新又性感。

相中的Ashley在陽光照射下,份外明艷照人,更散發出青春少女氣息,即時減齡10歲。真空上陣的她特別誘人。她留言寫道:「He said "One day, you'll leave this world behind So live a life you will remember" 很喜歡的歌詞,很有意思。圖1-5最喜歡那個朱朱呢?謝謝攝影師哥哥懂得捕捉我最美的角度,完全不用修圖也很滿意♥️ 老實講我唔上鏡,好容易影到我好樣衰🌚 整左睫毛 化妝真係方便好多」零修圖的她依然好靚女,靚樣可說是愈來愈標緻。網民都紛紛留言大讚她又靚好性感迷人。

