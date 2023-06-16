黃日華61歲keep得好過48歲衛志豪　身形fit爆容貌回到巔峰時期

黃日華雖然已經61歲，不過一代男神依然風采依然，並沒有太多走樣。日前陳百祥（叻哥）在社交平台出片，找來一班明星足球隊的好友上鏡，原來他們即將會到內地城市踢波，拍片做定宣傳與內地粉絲們見面。片中除了有叻哥，還有吳家樂、黃日華和衛志豪，吳家樂滿頭白髮略顯老態，叻哥幸福身形，最年輕的衛志豪睇落後生，不過黃日華看下去比他更keep得好！

眾人一齊拍片。（片段截圖）

最近無綫（TVB）播出內地版《天龍八部2021》，不少人記掛住黃日華在TVB拍97版《天龍八部》中飾演的蕭峰，比現在的楊祐寧更加入型入格。由於該劇深入民心，多位演員在內地更是重演角色搵食，除了當直播帶貨、上綜藝節目，黃日華、陳浩民及樊少皇更當上了同名手遊代言，為遊戲拍攝了宣傳視頻。

《天龍八部》三大男角重聚，黃日華變化最大。（微博圖片）

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黃日華是80年代無綫五虎將之一，曾因演出《射鵰英雄傳》走紅，後來又因出演《天龍八部》被譽為「經典喬峰」。他和妻子梁潔華因合作電視劇《京華春夢》相識，交往6年後於1988年結婚，兩人是香港娛樂圈出了名的恩愛夫妻。

黃日華因演《射鵰英雄傳》而爆紅。（劇集海報）

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怎料2013年梁潔華突因不明原因急住院，傳出罹患血癌，2016年梁潔華受訪時證實自己罹患急性骨髓性白血病，儘管後來接受骨髓移植手術成功，她仍於2020年5月因器官衰竭病逝，享年59歲。

黃日華後來受訪時提及太太臨終前對他說「我不想死」，他心痛到數度哽咽，表示「我曾念經希望太太好起來，哪怕自己折壽20年都無所謂。」原本24小時照顧妻子的他，也因為太太突然病逝一度失去目標，他難過地說「最想照顧的人已不在，我好像有好多時間多出來。看見睡床、衣櫃內的衣服、照片都會想起她，情緒不受控制地失落。」

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黃日華也坦言妻子走了之後曾想不開，躲在廁所每天抽一包煙等死，並稱此生將不再婚，最後是在女兒及好友的支持下才重回生活正軌，黃日華說：「一定要懂得放下，要接受事實。」