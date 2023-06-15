林凱恩IG大控訴被一名店不友善對待　最後高EQ：笑一笑世界更美妙

林凱恩憑TVB處境劇《愛．回家》Bonnie一角成功入屋。（IG@iris_lammm）

藝人林凱恩(Iris）憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家》「Bonnie」一角成功入屋，劇中斯文的形象亦深入民心，而她早前在《隱形戰隊》中飾演的「馬詩婷」亦有性感的演出，令人眼前一亮，形象多變。今日（15日）她在社交平台突然發長文：「别被情緒牽著走別把垃圾掉給他人」大控訴，指被一間國際名店的員工不友善對待。

林凱恩發長文大控訴，指被一間國際名店的員工不友善對待。(ig@iris_lammm)

林凱恩在社交平台寫下：「在XXX的專櫃試身，受到的不友善對待，令我更加明白到負面情緒有多影響心情，可能服務業人手不足時間長壓力大，但每個人也同樣面對著不同的壓力，既然選擇了自己的崗位，我們不是應該笑著面對生活嗎？沒必要把讓人難受變成服務宗旨，互相尊重以禮待人可以解決很多溝通引發的問題，開心的一天就這樣沒有了，連購物的心情都沒有了。可以不用有滿滿的正能量，但沒必要傳播負能量，假若香港有多一點愛，我們也會快樂多一點。」

林凱恩ig大控訴被一名店不友善對待。（梁碧玲攝）

林凱恩文中說自己本來想去購物，但因為受到這個商店的員工不友善對待，所以只有帶著不開心的情緒離開，並沒有在店內購物。最後她亦有嘗試發放正能量，她還標籤「笑一笑世界更美妙」，認真高EQ。

林凱恩高EQ。（IG@iris_lammm）

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