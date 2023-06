張繼聰16歲大仔畢業勁型仔似John Wick　爸爸竟因呢件事最感動

張繼聰與老婆謝安琪 (Kay) 的大仔張瞻不知不覺已經16歲,前日(15日)是張瞻的中學畢業禮,他的爸媽分別於IG分享了他出席畢業禮照片和短片,見張瞻身穿黑色西裝相當型仔,眨眼間長大成人了。

張繼聰與小時候的仔仔張瞻合照。(張繼聰ig)

張繼聰發文寫道:「Mid-School Graduation 🎓眨吓眼就中學畢業,為你完成人生一大階段感到驕傲✨🔥 要繼續為人生每一件事全程投入。Enjoy every single moment in your life 🕺🏼 Love you my young man ❤️ So proud of being your dad and friend。今日見你成個John Wick 咁,我都即時整返件夏老威,毒梟咁款提昇番返個氣場😎#最感動嘅係我都仲算keep到😂🤘🏼 #要再努力 #因為10年後就到妹妹中學畢業 #嚴陣以待😏」

張繼聰細女。(張繼聰ig)

Kay亦發文表示:「親愛的瞻瞻,平時不覺的,今天你穿起西裝,怎麼感覺忽然長大了。一直渴望你快點長大,又一直捨不得得你這麼快長大,明天你16歲生日了,肉麻的說話,我都沒有說出口,因為現在的你確是很有型😎不過忍不住還是想說一句,生日快樂,Sweet 16💕 你永遠是我的最寶貝的JimJim👦🏻」簡單文字卻盡見她對仔仔的愛。

張繼聰謝安琪一家四口。(導安琪IG)

