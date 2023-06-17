濠玩夏水禮｜黃美棋瞓身派福利　朱智賢傅嘉莉被cap圖靚樣崩壞

遊戲節目《濠玩夏水禮》逢周日晚9點翡翠台播映。兩位玩得之人林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新水上設施，盡情濕身大比拼。明晚（18日）播出一集，有「喪玩隊」的Bob、劉溫馨、黃美棋、傅嘉莉和楊潮凱，決戰「好玩隊」的金剛、朱智賢、黃婉恩、阮兒和陸浩明（6號）。



黃美棋化身小金魚係咁擺尾。

傅嘉莉手快快除埋原本着緊嗰件T-Shirt。

今集首個遊戲「美人魚擺尾」勁有睇頭，一班靚女齊齊戴假髮穿魚尾，化身索爆美人魚！遊戲玩法是每隊輪流派出「美人魚」隊友鬥擺尾，擺得愈多為之勝利。遊戲非常考驗體力，一班靚女辛苦到面容扭曲，當中美棋BB表現最為亮眼，人仔細細的她化身小金魚頭搖又尾擺，最終獲得超驚人高分數。之後的遊戲「攀石鐵人」亦笑料十足，玩法是兩隊比拚攀石，爬得愈快愈高為之勝利，身形瘦削的6號甫開始已經手都震埋，最後連第一階段都未完成便跌落水，看不過眼的Bob即時窒爆：「好廢呀！」

阮兒得得戚戚畀水潑。

朱智賢畀金剛嫌棄。

傅嘉莉手快快除多件衫

「音樂更衣室」同樣過癮，玩法是參賽者先要穿上10件衫，之後伴隨音樂逐件脫下兼擺出指定動作，除得最多衣服組別獲勝，對此做過Model的傅嘉莉甚有優勢，她不單止除衫除得最快，除到興起更險些連原本穿着的T-shirt也除掉，場面搞笑。劉溫馨、朱智賢則於「瞓地運水」齊齊變豬隊友，朱智賢表現遴迍有破壞冇建設，令金剛嬲到想趕她去隔籬隊；劉溫馨同樣雞手鴨雞，被胡亂潑水的Bob勁勞氣謂：「佢起碼有八次直接倒落我鼻哥窿度！」