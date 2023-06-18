「碧咸嫂」年近半百怎保養美貌？自曝每半年做一次最痛苦美容療程

《英國每日郵報》報道，前英國「足球金童」碧咸（台譯：貝克漢）的妻子維多利亞（Victoria Beckham）分享了她保持青春的秘訣，不僅要嚴格控制飲食、運動，還每六個月砸700英鎊（約港幣7000元）進行據稱最痛苦的美容療程。



49歲的維多利亞每六個月接受Morpheus8微針電波療程，被稱為是世界上最痛苦的非侵入性美容療程。接受療程時，會有24根極細的微針刺進臉部，刺激表皮與真皮組織，並藉由電波加熱深層組織，刺激膠原蛋白、彈性蛋白增生，達到拉提、緊緻、除皺等多重功效。

除此之外，維多利亞的飲食也多次成為頭條新聞。碧咸去年表示，妻子維多利亞「只吃烤魚和蔬菜」。維多利亞2011年也公開自己每天的例行公事。她起床後會先用冰水潑臉再保養皮膚，並向粉絲證實，她已經從高強度有氧運動改成進行重量訓練。

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