林峯上海別墅豪宅擁戶外花園　張馨月曬百萬名車為囡囡打造玩具房

近年長駐內地工作的林峯，因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》而掀起熱話，更頻頻獲邀亮相更多節目。去年年尾林峯全家移居上海，老婆張馨月（Carina）亦做「跟得夫人」，而囡囡Luna就入讀當地名牌私立幼稚園，一家三口幸福美滿。最近加入直播帶貨行列的張馨月，不時拍片分享日常生活，日前她就上載了一段短片，除為了推廣新產品之外，更曝光了別墅內景，掀起網民熱議。



一家三口幸福美滿。（微博@張馨月Carina）

片中所見，一架價值百萬的保時捷（Porsche）Taycan首先出現，張馨月從後座落車，手執一紥百合，在別墅門口換鞋後就入屋。之後張馨月開始插花、整晚餐等等，同時曝光了大屋內景，可見開放式廚房空間闊落，設備齊全，而別墅還設有戶外花園，有一大片草地，花園內擺放了枱凳。大屋以復古裝修為主，鋪了木地板及瓷磚，張馨月還幫囡囡整理玩具，可見Luna擁有一間專門擺放玩具的房間，其實之前張馨月曾曬出親手為寶貝女打造玩具房的照片，相中所見，張馨月趴在地上認真地切割軟墊，絕對是一位好媽媽！

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而從張馨月之前曬出的短片所見，別墅至少有兩層，設有旋轉樓梯，大廳空間闊落，樓底十分高，張馨月同囡囡在巨廳中一起整公主裙，之後還在家中走廊轉圈行catwalk。不少網民都留言大讚她事事親力親為，為屋企出力，果然是一位賢內助！

一起整手作。（影片截圖）