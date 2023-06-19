車婉婉稱張英才為「才叔叔」　願全力協辦後事：佢好有型好溫和

車婉婉今日現身《2023 TVB年中節目巡禮》，她將繼續主持《中年好聲音2》，並有參與劇集《新聞女王》拍攝。

一代粵語片小生早前離世享年88歲。

粵語片小生張英才上周在老人院離世，終年88歲，多年來外間一直盛傳他是車婉婉生父，不過婉婉一直以「才叔叔」相稱對方。講到知否張英才身後事安排，婉婉接受《香港01》訪問時說：「如上一回所講，才叔叔安詳離世，佢嘅家人都會安排佢身後事，多謝大家關心。（暫時有冇需要你幫手嘅地方？）有同佢屋企人聯絡，佢哋安排緊身後事，如果我能夠盡少少綿力幫手，都一定會全力以赴。」

車婉婉收到好多朋友電話，說自己有親朋好友參加了《中年好聲音2》，叫她幫手留意下。（陳順禎攝）

被問上一次跟張英才見面是何時，婉婉表示不回答，而對於對方的印象，她說：「才叔叔係一個好有型，好為電影、戲劇，好殿堂嘅一位男生，我細個睇好多佢嘅作品，佢好有自己風格，好有自己節奏。佢演喜劇同比較認真嘅戲劇，都係有佢自己節奏，係好有道德、好溫和嘅一個演員。」

至於她主持的《中年好聲音2》，她指報名至今未截止，海選仍然進行中，但報名人數已經超過去年的3000人，相信是因為上一輯節目的成功，令更多人勇敢追夢。婉婉說她在海選見到好多熟悉面孔，有部份人甚至是她參加《新秀》的前輩，或是本身的同行，她呼籲各位圈內或圈外朋友仍然可以繼續報名，「大家唔好再諗，又唔使交報名費，方便到一個電話scan個QR code已經可以參加，咁咪試吓囉！」