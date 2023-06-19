楊千嬅廈門演唱會被狂數四宗罪　座位超污糟積塵又積水唔係最誇張

歌手楊千嬅近日北上到廣州開騷，人氣強勁的她開騷一票難求，逾萬歌迷在露天演唱會場地邊野餐邊聽歌，可見粉絲熱情。不過楊千嬅的造型頻頻出事，早前她穿上一條金銀色魚尾長裙，被指激似鹹魚及魷魚，日前她到廈門開騷再釀時裝車禍，八爪魚造型又被指似《小魚仙》奸角烏蘇拉。

楊千嬅正在內地舉行巡迴演唱會。（視覺中國）

除了演唱會造型出事外，近日廈門粉絲對演唱會場地亦爆不滿，狂數四宗罪。楊千嬅廈門演唱會定於廈門體育中心舉行，屬於戶外場地，惟其整潔程度卻不堪入目。觀眾發文投訴，不滿價值580元的座位和地下積塵，絲毫沒有清潔過，更須觀眾主動帶紙巾清潔，「座位真的髒兮兮毫不誇張。」另有粉絲投訴座位積水，最後更要轉到屬於山頂位的保安座位，但安歌環節則聽不到歌聲。

楊千嬅條裙充氣後，加埋自己兩條腿，真係好似八爪魚。（微博圖片）

此外，觀眾座位下是滿佈泥土的爛地，不但長有青苔，更有隨處丟棄的紙巾和煙頭，相當誇張。有觀眾發文表示：「整個體育場跟被炮打過一樣，這個椅子疫情三年幾乎連小鳥都嫌髒，濕紙巾乾紙巾擦了一包紙巾還是黑的，髒亂差。」該觀眾更形容似在敘利亞看演唱會，「體育中心真是爛透了，到處是青苔、泥土，經過下雨還又濕又髒，在敘利亞看演唱會？」有觀眾狂投訴主辦方「580塊買的位置主辦方你坐的下去嘛？！！」、「廈門主辦方你良心？」

廈門演唱會場地引來粉絲爆鬧。（小紅書圖片）

有觀眾也投訴價值480元的座位靠背只有三分一，「坐到腰酸腿麻」、「靠又不是不靠也不是」。另外有觀眾投訴座位視線不佳，前方有大黑板遮住，「有部分位置的幾乎會被那塊大黑板擋住」。雖然觀眾投訴場地不佳，但就大讚楊千嬅表演質素高，「楊千嬅真的很能打，唱得超好！吊打一大片偶像明星。」

點擊睇楊千嬅廈門演唱會場地污糟程度有幾誇張：