無綫前主播袁沅玉父女合照曝光　四字澄清高層袁志偉姪女傳聞

新聞主播袁沅玉（Yuki）上月正式宣布離開效力5年的無綫新聞部，至今近一個月仍未公布新去向，以往外間一直有傳她是電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉的姪女，日前她就趁住父親節出Post澄清。



袁沅玉17年加入有線新聞做實習記者，翌年年過檔無綫擔任新聞台主播，最初主力報天氣，及後與香港天文台助理台長梁榮武主持《武則天》，曾因「上位快過火箭」而被傳是袁志偉姪女，她今年年初更第一次報道晚間新聞、財經透視，再到午間新聞，月前憑主持《財經透視》獲得「最佳商業新聞報道」金獎，不過上月卻宣布離巢。

袁沅玉在無綫新聞部工作5年，上月宣布離巢。（電視截圖）

日前是父親節，袁沅玉貼上多張與爸爸的合照，出Post：「所有快樂開心的女兒背後，都有一個偉大的爸爸👨🏻被人問咗好多年😅其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」她形容父親永遠都會等她深夜收工回家、每次她打一個電話就使命必達，並且永遠開著電視支持她；並感謝對方願意陪她四圍去，又把她餵到肥肥白白，非常溫馨。

袁沅玉貼上童年與爸爸的照片，感謝爸爸把她養到肥肥白白。（IG@yuenyuenyukyuki）

至於袁志偉姪女的傳聞呢？她就在Hashtag欄以四字解畫：「不是姪女」謎底終於解開啦！

袁沅玉屢次被傳是袁志偉姪女，謎底終於解開。（資料圖片/梁煥敏攝）

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