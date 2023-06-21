NONO#MeToo｜被小紅老師指控公廁性侵　本尊現身17字回應事件

【NONO#MeToo】台灣#MeToo事件停不了，今日（21日）直播主「小紅老師」招開記者會，控訴遭NONO（陳宣裕）性騷擾，她更為其他受害者站出來說話，甚至在近20位受害者中，其中有2人遭到性侵，還有人被手指進入。小紅老師在記者會現場讀出受害者傳給她的訊息，還原被NONO性侵的過程，說出NONO的特徵，至少有2人說NONO的下面「很大」。

NONO#MeToo｜小紅老師繼續發聲要NONO交代：還有未成年的

【圖輯】點圖放大看更多直播主「小紅老師」IG照片👇👇👇

+ 16

NONO亦於今日在社交平台出聲明，宣布停止所有工作。

小紅老師唸出該受害女性的指控：「當時他（NONO）開X5，我一上車他就把手伸到我的大腿摸來摸去，說他很愛絲襪，接著開到市民大道的地下停車場，把我拉進身障廁所，在裡面進行一切，無套中X，當時的我真的嚇壞了。」

【圖輯】點圖放大看更多NONO的照片👇👇👇

+ 8

該位櫃姐後來換了工作，沒想到NONO還到她的店堵人，直到櫃姐說要報警NONO才消失，至於櫃姐當時沒講出來，是因為她自認是路人但對方是藝人身分，加上沒有證據，所以隱忍到現在：「他的手毛很長，他的腿毛也很長，他的那邊非常大，所以我記得我非常痛。」小紅老師要求NONO道歉，並呼籲受害者站出來。