炎亞綸涉性侵16歲網紅耀樂　曾獲「十大傑出青年」爭議事件全起底

台灣「#MeToo」事件持續發酵，多名男星捲入風波，當中炎亞綸被網紅耀樂指控在過去交往期間，偷拍、外流兩人的性愛影片，形象受挫。曾為偶像團體飛輪海成員的炎亞綸，人氣強勁，他經常在網上與粉絲互動，相當活躍，評論時事和八卦一針見血，因而有「炎P」的封號，網民大讚他性格率直，去年他更獲頒「十大傑出青年」，不過其實炎亞綸過往亦曾因言論過火，惹來爭議。



去年炎亞綸獲頒「十大傑出青年」。（Facebook@炎亞綸AaronYan）

爆「飛輪海不是朋友」

炎亞綸與吳尊、汪東城、辰亦儒組成的飛輪海在2005年出道，紅極一時，但後來成員各自單飛，炎亞綸在接受訪問時直言只與吳尊有聯絡，關係較好，其他兩位汪東城、辰亦儒不算是朋友，強調自己「演不了」。炎亞綸又指早在出道初期，團員們已經不和。

炎亞綸與吳尊、汪東城、辰亦儒組成的飛輪海在2005年出道，紅極一時。（網上圖片）

痛批台北市長沒家教

炎亞綸亦經常評論時事，2015年台北市長柯文哲出席婦女節活動，他在致詞時失言稱已「進口」30萬外籍新娘，引起軒然大波。雖然柯文哲事後公開道歉：「長年待在醫院裏面，與社會有點脫節，社會化程度不夠，外界沒必要不斷放大這兩個字」，但仍引來不少人抗議，而炎亞綸就在Facebook發文：「講錯話都怪台大醫院，從小進出台大醫院無數次，沒見過講話不得體的醫生，至少大部分都很『社會化』。家父情何以堪，哈哈哈家教的事情-『羅馬不是一天造成的』」暗指柯文哲沒家教。

炎亞綸亦經常評論時事。（Facebook@炎亞綸AaronYan）

落雨引發地震

2015年4月20日發生地震，炎亞綸在Facebook寫道：「好一陣子沒下雨，這周狂下雨把乾燥的土壤淋濕，因此地質鬆軟造成今天地震不斷」，結果引發網民批評，直指地質鬆軟和地震沒有直接關係，但炎亞綸反問「您是地質系的嗎？」，同網民引發罵戰，他更被嘲諷是「地質學家」。後來炎亞綸出聲明道歉：「對於我粗糙的丟出一個未經證實的理論來和粉絲討論，未說明或加上資訊來源或佐證資訊，造成大家擔心混淆視聽，影響莘莘學子錯誤的觀念，我確實可以再謹慎處理，抱歉。」炎亞綸最後補充：「經過證實，地震的確切主因為板塊擠壓造成（以正視聽）。」

炎亞綸被嘲諷是「地質學家」。（Facebook@炎亞綸AaronYan）

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