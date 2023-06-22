台灣#MeToo｜陳冠希當年處理不雅照事件獲讚有擔當：讓人respect

台灣「#MeToo」風波持續燃燒，不少男星都被指控過往曾有過性騷擾的行為，震驚演藝圈，更引來網民紛紛指責謾罵。對此，Facebook專頁「不負責任評論」日前就以「為什麼尊敬陳冠希？ 因為他沒有『矯情的聰明』」為題，探討近期「#MeToo」風波帶來的影響，更以陳冠希（Edison）2008年被爆出不雅照為例，分析當年Edison對事件的處理方式，直言：「我到現在沒有看到一位能夠超越那個男人——陳冠希。」



台灣#metoo｜一文睇清時間線 黃子佼宥勝被爆性騷擾炎亞綸涉性侵

陳冠希（Edison）當年召開記者會，宣布自己將無限期退出香港演藝圈。（視覺中國）

當年網上流傳大量Edison與多位女星的私密照及片段，雖然是在電腦送修過程中被惡意外流，且是雙方同意拍攝，但由於尺度大，引發軒然大波，而事件發生後，Edison亦因而惹來非議，被外界指責，最後他親自召開記者會，宣布自己將無限期退出香港演藝圈。台灣FB專頁「不負責任評論」認為雖然Edison有錯，但就指他的聲明稿寫得好，更列出五點評論：「陳冠希雖然當時未受諒解，也沒有人跑出來刷一排『加油』，但那篇聲明稿至今看實在寫得太好了（沒酸），是由衷地讓人respect。」

相隔多年，被視為情場浪子的Edison自從被內地超模秦舒培「收服」後修心養性，兩人育有一女Alaia，近年Edison經常在社交平台大曬一家三口的合照，非常溫馨。