東張西望｜住宅大廈樓下做咗殯儀展覽館？　居民行過見到都話好驚

今日（22 日）的《東張西望》講到炮台山油街一座住宅大廈地下入口的商舖，被放置成一個展覽廳般，但這個「展覽」並得不到住戶及附近的商戶喜歡，更不願見到這個「展覽」。

這個「展覽」並得不到住戶及附近的商戶喜歡，更不願見到這個「展覽」。(節目截圖)

原來這個「展覽」是一個放滿殯葬用品的紙紮擺設而且頗有故事性，有壽衣、金銀橋、紙紮大宅、紙紮工人、紙紮麻雀及元寶等物品，這些物品由田四月份開始放置在這個商舖內。起初時街坊並沒有留意是什麼，因為整間舖都封卷起來，之後才見到掛了一個白燈籠出來才知道： 「個心好似寒一寒咁，夜晚就呢輪都少落去，夜媽媽見到啲咁嘅嘢，我哋啲古代人都驚驚哋㗎嘛。」

原來這個「展覽」是一個放滿殯葬用品的店舖。(節目截圖)

不少這座大廈的居民經過都感到很不安，因為這些都是傳統比較禁忌的事情，認為往生的世界與我們不是屬於同一個世界。也有居民最初以為只是單純的紙紮文化，看清楚才知道被誤導。而對面的車行更用紙皮直接擋著店舖的玻璃，亦貼上告示叫客人找她請先打電話，她才會到店舖。

有居民最初以為只是單純的紙紮文化，看清楚才知道被誤導。(節目截圖)

對面的車行更用紙皮直接擋著店舖的玻璃，亦貼上告示叫客人找她請先打電話，她才會到店舖。(節目截圖)

根據食環署的發牌條例，招牌上不可以有殯儀二字，而且必須遮蔽店舖，但這個店舖全部都明顯觸犯法例，在食環署網頁名單上更查不到有關這間公司的名字。《東張西望》嘗試根據網上的地址尋找辦公室，但中途收到消息見到該店舖的業主，於是立即折返。主持詢問他有關店舖的事情，他「一問三不知」，然後便急步離去。

根據食環署的發牌條例，招牌上不可以有殯儀二字。(節目截圖)