專訪｜譚玉瑛傳做兒童節目主持月入9萬：好少人因為做電視而有錢

01娛樂節目《摸杯底》邀請譚玉瑛（HELEN）擔任嘉賓。早前，一則失物認領的帖文在網上火速爆紅，皆因一張個人八達通上居然寫着譚玉瑛TAM YUK YING HELEN，加上卡主照片與藝人譚玉瑛一模一樣，令不少網民認為這正是她的失物。

譚玉瑛雖然已有多年沒有主持兒童節目，但親切形象依然深入民心，今次擔任《摸杯底》嘉賓接受好友兼主持林柏希訪問。（葉志明攝）

遺失八達通成全港熱話

在節目中，譚玉瑛亦有談及當中細節。原來當日她打算參加好友的派對，路途中不慎弄丟八達通上，她說道：「應該係中環唔見，但係唔知點解嗰個人係觀塘執到。」原本她打算翌日早上六、七時報失，不過發現收到大量短訊關心：「幾sweet㗎喎香港人，有啲我真係唔係好認得個樣，都問我係唔係唔見咗八達通，話使唔使幫你。我覺得香港人好可愛。」最後在熱心人士幫助下，她成功取回八達通。

譚玉瑛離開兒童節目後，亦有多方面發展，繼續演藝事業。（葉志明攝)

拆解電視成富婆之迷

譚玉瑛將在今年11月迎來60歲生日，她坦言：「我而家嘅目標就係希望老當益壯，我覺得人最緊要係千祈唔好病，開開心心。我個人就比較簡單嘅，好慳㗎！」講到有關錢銀的話題，主持人林柏希好奇問道，是否靠兒童節目主持人身份賺到第一桶金，不過譚玉瑛就反問：「你話呢！我諗好少人因為做電視而有錢。」她更搞笑表示擔任兒童節目主持人32年來，居然要等到脫離這個身份，才迎來賺錢的黃金期：「因為啲Show係固定，嚟嚟去去都係嗰啲，但係你做唔同嘅節目，就會有唔同嘅收入。」當年一直有傳譚玉瑛騷錢冠絕電視城，9千蚊一個騷，月入9萬多，不過今次訪問就間接將傳言一語道破。