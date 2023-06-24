姚瑩瑩餅印兒子小學畢業　母兼父職供讀名牌國際學校收天價學費

91年在新加坡選美入行，後來港發展的姚瑩瑩，當年美貌出眾，演過不少絕世美人角色，到2011年忽然未婚懷孕誕下兒子梁淦賢（Evan），生父一直成謎，姚瑩瑩單親湊大囝囝堅持給予最好的成長環境供讀名校。轉眼間Evan小學畢業，姚瑩瑩開心分享歷史性一刻。



姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）轉眼間小學畢業。（IG：@eileenyeow）

多年來姚瑩瑩母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，曾帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎。努力賺錢悉心栽培Evan，除了入讀南區新加坡國際學校，亦成為游泳健將多次出戰比賽。日前Evan小學畢業，瑩瑩當然出席陪同到處打卡，兩母子猶如餅印笑得相當燦爛，感慨留言：「恭喜Evan，這是我第一次參加您的畢業典禮，對您過去六年的成就感到非常感動。繼續努力，期待您的下一章！」

見證兒子梁淦賢（Evan）小學畢業，姚瑩瑩相當感動。（IG：@eileenyeow）

Evan就讀的新加坡國際學校，1991年創立位處黃竹坑，設幼兒教育、小學及中學部，中五中六有IB課程，歷年有不少IB狀元。小學課程借鏡新加坡教育，主要英文教學以簡體教中文，相對傳統學校功課量少，考試會以應該題為主。小學學費約$146,200一年，另需付建校費及購買債劵等。深受名人歡迎，包括陳豪三名子女都正在就讀，而任達華與琦琦女兒任晴佳、吳鎮宇兒子Feynman等都是該校校友。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）是游泳健將。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子就讀的新加坡國際學校，小學學費逾14萬一年。（學校官網）