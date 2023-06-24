葛斯齊上節目爆遇吸毒人證　大小S發聯合聲明提告：絕不寬貸

台灣知名主持人黃子佼（佼佼）近日透過Facebook 拍片坦承性騷擾，更毀滅式爆出多位藝人的黑材料，其中提及大小S（徐熙媛、徐熙娣）曾強迫他吸毒等，事件引起不少關注。有見及此有不少節目就邀請到台灣知名狗仔葛斯齊上節目大談，當中在節目「娟我甚麼事」中就講到自己曾在某酒店遇到大小S的藥頭，更表明先前汪小菲的爆料是屬實的。對此，大S就不忍在社文網站發出聲明，將透過律師蒐證向葛斯齊提告，並揚言絕不寬貸。

小S徐熙娣﹑大S徐熙媛向葛斯齊提告，並揚言絕不寬貸。 （徐熙娣微博圖片﹑徐熙媛微博圖片）

據葛斯齊在節目上爆出，表示自己曾在某酒店遇到大小s的藥頭，而該藥頭曾同他表明是經過一個姓黃的藝人專交給她們，但強調不是黃子佼，同時表明因為手上沒有足夠證據，所以才沒有公開爆料。

葛斯齊上節目大談黃子佼一事。（影片截圖）

而葛斯齊的言論則引起大S的不滿，她就立即透過社交網站發出聲明，強調葛斯齊在節目上的言論是不實指控，在未經查證下，已經嚴重侵害大小S名譽，表明會透過律師蒐證並盡快作出提告。另外，聲明還強調：「若有任何媒體捕風捉影引述上開不實報道，侵害大小S名譽者，其將委任律師立即採取法律訴追程序，絕不寬貸。」而小S同時亦在社交網站上貼同樣聲明，姊妹二人決定對不實言論作出提告。

大S發出聲明．（IG圖片）