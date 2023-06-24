愛回家｜將播出2000集迎來大結局網民不捨　龍力士竟對父親動殺機

無綫高收視處境劇《愛·回家之開心速遞》至今已播出一千九百多集，依然深受一眾劇迷喜愛，收視多年來持續高企，甚至經常都成為三大黃金時段之冠，真是叫好又叫座。眨眼間該劇播出已有6年多時間，不少網民都擔心就快會迎來大結局。近來就不時有傳聞指《愛回家》將於2000集正式播完，而第2000集將於下周星 (30/6) 晚播出，查看無綫官方發布的一周預告中所見，第2000集的標題竟然叫做「大結局」，更令網民無限聯想，有網民就表示很不捨得該劇劇終。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

第2000集的「大結局」劇情講述龍敢威（羅樂林飾）、龍力士（鄭世豪飾）齊遭綁匪綁架，兩人合力逃出生天，怎料力士不滿敢威於危急關頭將接龍交予力蓮（林淑敏飾）接掌，竟對敢威動殺機。力士行兇的事情敗露，把心一橫決與力蓮玉石俱焚，致電力蓮聲稱在公司一個隱蔽的地方安裝了炸彈，並會於五時引爆。接龍進入緊急狀態，力蓮宣佈接管接龍，卻有人提出反對……力士的行動最終失敗，唯有設法逃亡，怎料竟引發不可收拾的局面……。

雖然這集叫「大結局」，但從劇情預告來看並非該劇的大結局，應只是當中故事的結局而己，劇迷網民都不用擔心就此說拜拜。而且，在官方的預告中仍見到2001集及2002集的劇情簡介，明顯該劇是會繼續播映，大家仍可每晚追看。