42歲陳冠希巴黎時裝周生圖曝光震撼網民　一細節獲網民激讚愛國

現年42歲的陳冠希 (Edison) 在加拿大出生和長大，自小便接受外國教育長大，在2008年宣布退出香港娛樂圈後便定居定居美國洛杉磯，基本上都一直在外國生活。早年Edison 與上海模特兒秦舒培結婚後，便多了時間在內地生活，也很重視拓展中國市場，不時應邀到內地工作。Edison雖然從小被灌輸西方文化，浸淫於西方生活之中，但並不代表他對東方文化不感興趣，其實他是十分崇尚中國文化的。

Edison現身巴黎時裝周。(陳冠希IG)

日前Edison於巴黎時裝周出席品牌時裝騷時，就以一身充滿中國色彩的打扮現身。他身穿一件自家品牌聯乘系列的黑色絲綢唐裝外套，搭配及膝悠閒短褲，內襯基礎白色Tee，簡簡單單卻穿出了時尚感覺，果然是華人潮流界的代表。

當日有不少粉絲都拍下了他的照片和短片，並放上社交網分享，狀態紀佳震撼網民。網民都紛紛留言讚Edison的生圖：「又型又帥氣」、「狀態回勇」、「男神魅力非凡」、「華人界的潮流教父」。而有些網民的重點就落在他的服裝之上，大讚他揀選唐裝衫參與國際時尚活動，足見他熱愛中國文化，亦反映出他的愛國情操。有網民就表示：「看過一個他的訪問，他一直把中國文化推向國際。支持他。」

Edison於IG分享了老婆秦舒培的性感美照。(陳冠希IG)

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