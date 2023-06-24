阿嬌疑與「女版陳冠希」同遊布吉　兩人戴同款黑超情侶手鈪洩蜜

阿嬌（鍾欣潼）自2020年與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後，一直未有新戀情，直至本月初被影到與一名以中性風打扮的女子互動親密，其後有網民認出片中的女子就是有「女版陳冠希」之稱的內地網紅皇甫聖華。日前阿嬌在社交平台曬出一系列到泰國布吉旅行的度假靚相，而原來皇甫聖華亦身處當地，兩人更互相點讚對方的IG靚相，惹來外界猜測她們是結伴到當地旅行，此舉似乎是要公開戀情。雖然雙方未有回應，但有眼利的網民發現阿嬌同皇甫聖華戴着情侶手鈪，紛紛猜測兩人的關係絕對非一般！



阿嬌（鍾欣潼）在本月初相約周揚青飯敘。（微博@周揚青）

同行的還有皇甫聖華。（小紅書圖片）

阿嬌在本月初相約周揚青飯敘，同行的還有皇甫聖華，阿嬌與皇甫聖華全程「咬耳仔」，又不時用膊頭互碰對方，看起來關係非常好，皇甫聖華更攬住阿嬌，笑着錫了阿嬌塊面一下，表現曖昧，隨即掀起網民熱議。直至日前阿嬌激罕曬出泳照打卡，定位顯示是泰國布吉，而皇甫聖華早前亦在IG自爆行蹤，定位同樣是泰國布吉，瞬間激發起不少網民聯想，紛紛猜測她們是蜜遊布吉。

日前阿嬌激罕曬出泳照打卡，定位顯示是泰國布吉。（IG截圖）

而皇甫聖華早前亦在IG自爆行蹤，定位同樣是泰國布吉。（IG截圖）

日前皇甫聖華再曬出一張單人照，相中的她頭戴草帽、身穿白色恤衫，身後是一大片綠植，藍天白雲下充滿度假風情，皇甫聖華用手半遮面，戴着Ray-Ban太陽眼鏡的她，手上戴着兩隻Cartier LOVE系列手鈪，共價值$546,000。而在阿嬌昨日（23日）曬出的自拍照中，她亦戴上同款太陽眼鏡及手鈪。此外，其實阿嬌一向都好怕熱，而阿Sa（蔡卓妍）就怕凍，所以很多時候她們出席活動會穿上不同季節的衣服，連在紅館後台化妝間都會有她們專屬的冷氣機，標明「Gil（怕熱）」、「SA（怕冷）」。不過今次阿嬌不但到出名炎熱的泰國旅行，又激罕大曬泳照，更與皇甫聖華戴着同款太陽眼鏡及手鈪，吸引不少網民紛紛留言追問：「這是要公開戀情了嗎」、「真的在一起了嗎」？

其實阿嬌一向都好怕熱，而阿Sa（蔡卓妍）就怕凍。（Facebook@冤枉娛樂）

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