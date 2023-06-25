炎亞綸涉衰11已立案最高判15年　節目官照「只剩後腦勺」

台灣男星炎亞綸捲「#MeToo」性醜聞，日前（20日）被「抖音男神」耀樂揭發16歲時被強制發生性行為、偷拍私密影片甚至外流。耀樂於21日開記者會，當時炎亞綸在他開口前趕到現場，搶先在鏡頭前跟他道歉，不過耀樂不領情，記者會後即傳出士林地署已經分案調查。

炎亞綸突襲記招的畫面（Ettoday授權使用）

事隔近3日，耀樂昨晚深夜於IG限時動態發文，寫著：「今天已到案配合調查，一切靜待司法調查」，間接承認台灣警方已介入事件，案件已進入法律程序。據台媒報道，炎亞綸涉嫌觸犯多個條例，如散布未成年私密影片，最高可判7年，加上對方指控他違反意願發生關係，可能涉及性侵未成年，最高判15年，加上一些其他恐嚇等，可能判刑更多。

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炎亞綸形象崩潰，除遭撤銷「十大傑出青年」名銜，更被演藝界割席，節目、代言、活動紛紛告吹，就連原定擔任第58屆金鐘典禮主持人也被即時換人。而他擔任固定班底的台灣真人騷節目《嗨！營業中》昨晚（24日）雖然如常播出，但官方社交平台釋出的花絮照片中，炎亞綸就幾乎「被消失」，沒有單人照外，連團體照都只能見到背面或側面，製作單位日前表示先前已錄影製完成的內容會原定時間播出，「後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持。」不過，亦惹來不少炎亞綸忠粉不滿：「支持亞綸，拒絕換人，原班人馬，缺一不可」、「想看正面」、「只剩後腦勺」。

（網上圖片）