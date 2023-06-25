靈戲逼人｜大戲版《大鬧廣昌隆》　龔嘉欣張振朗譜爆笑人鬼戀

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，將接棒《隱門》由7月3日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。

張振朗同龔嘉欣譜人鬼情未了。

嘉欣今次演非一般女鬼。

性格善良、可愛又賢惠之餘，仲識少少Magic添，到底係咩Magic？

「剎那就是永恆，永遠不會改變」，《靈戲逼人》故事圍繞音樂人丁一駿（張振朗飾）、與90年代花旦雲柳芳（龔嘉欣飾）之間的人鬼淒美愛情故事。被困戲班衣箱30載的柳芳，因一駿一滴血重獲自由；對自身死亡經歷零印象的柳芳，「重回」人間後只對昔日愛人曲行雲（張振朗分飾）有依稀記憶，並纏著與愛人撞樣的一駿齊齊尋「雲」記。

談到劇集女鬼，最經典莫過於《大鬧廣昌隆》中的小芙蓉（周海媚飾），該劇集搞笑與恐怖元素於一身，兩位主角小芙蓉及大隻廣（林家棟飾）亦相當入屋，當年播出叫好叫座。《靈戲逼人》的人鬼戀亦包含大量笑料，當中尤以柳芳與世隔絕多年「破箱」而出後，鬧出的「尋秦記式」笑話最為啜核，無論是嘉欣的「驚青式可愛」表情包，或是振朗的「無限反白眼」連環爆均相當搶焦，振朗更因要瞞著世人與女鬼柳芳互動、多番施展「變臉」神功，經常游走「激到嘔血」與「若無其事」之間，獲監製Simon讚喜劇節奏極佳，是次極有機會是振朗繼《反黑路人甲》之後，又一入屋搞笑力作。

《靈戲逼人》的人鬼戀亦包含大量笑料。

振朗更因要瞞著世人與女鬼柳芳互動、多番施展「變臉」神功。

兩人在劇中有不少親密戲。

嘉欣飾演的女鬼雲柳芳亦相當非一般，除經常失驚無神「彈出彈入」，人設亦多元又複雜。打理家務井井有條、對一駿日常照顧周到的柳芳，性格純真、樣子可愛又心地善良；但由於「尋雲」執念太重，不時會「跳掣」成反叛任性人格、連番闖禍令一駿極為頭痕。柳芳的人設亦相當鮮明，除了每逢情緒激動時會發生「電流事故」，遇到「手錶鈴聲」及「土地公公」會有不同反應，造型方面亦有大戲Look、懷舊Look及現代青春Look等任君選擇，充滿新鮮感。

雲哥哥同柳芳嘅真正關係，其實亦相當耐人尋味。

對於飾演女鬼，嘉欣受訪時坦言感驚喜：「好耐冇劇集有女鬼嘅角色出現，所以聽到時都有啲驚喜。因為角色嘅設定係可愛、搞笑同埋好情深，最大難度係要諗點樣令自己冇咁恐怖！」嘉欣又謂很開心能在劇中化粵劇妝：「化完個妝唔認得自己，有影咗好多相留念。最記得嗰時拍外景好熱，為免溶妝都有搵風扇吹住個妝。」據知為了化出漂亮又像真的粵劇妝，劇組專誠找來相關專業人士操刀。

嘉欣表示最大難度係要諗點樣令自己冇咁恐怖。

振朗則坦言很享受挑戰一人分飾兩角：「今次兩個角色分野比較大，一個嚴肅、一個溫柔。」振朗又搞笑指分飾兩角最大難度竟是洗頭：「因為丁一駿個頭髮係金金地，曲行雲就黑色嘅，所以要經常性要噴黑個頭，每次洗都要洗6、7次，仲要未必洗得甩。有時一日嘅拍攝係會由現代轉古代，古代再轉現代，咁嗰日可能就要洗成廿幾次頭！」另振朗今次繼劇集《堅離地愛堅離地》後再度獻聲唱劇集歌，夥拍《聲夢傳奇》首屆畢業生潘靜文（Sherman）重新演繹林子祥的《似夢迷離》，值得期待。