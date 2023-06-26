楊思琦暴瘦變樣完全唔認得　網民憑一舉動慨嘆：看得出來嫁得不好

現年44歲的楊思琦是2001年港姐6料冠軍，靚樣備受公認，先後生了一女一仔的她，多年來無論樣貌身材依然keep得好好。近年她鮮有參與幕前演出，轉戰大陸市場，並經常於社交網拍片分享近況，與網民互動，且十分勤力直播賺錢。

楊思琦雖然44歲，不過看上去仍然少女感十足啊！（小紅書截圖）

日前她就於抖音發布了一段短片，片中的她染了一頭粉紅色頭髮，對着鏡頭在跳手勢舞，跟隨住播放的歌曲做出各種手勢和扭動身體，還造口形跟着唱歌，跳得相當投入。她在文案中寫道：「#寶貝在干嘛手勢舞 #今天長這樣」而網民的焦點都落在楊思琦的樣子之上，皆因片中的她成個樣變了，看來瘦了一圈，整塊面變得又長又瘦，第一眼真的很難認得出是她。

楊思琦育有一仔一女。（IG/ @szekikk）

有網民留言表示：「好驚嚇」、「什麼鬼？我眼花了嗎？」、「變化好大，現在的樣子沒以前那麼好看」、「給直播熬壞了」、「這是AI換臉」、「怎麼不一樣了」、「根本認不出來」、「變了另一個人」、「搞咩呀你？搞成咁嘅樣」、「整容了」。而在她早前的短片中就有不少網民指她經常捱夜直播，甚至會通宵直播，心痛她嫁了人湊住兩個小朋友，還要這麼辛苦不眠不休直播賺錢，又慨嘆指她：「天天都想着賺錢」、「看得出來嫁得不好」、「長期熬夜不睡覺真的容易猝死」。不過亦有網民力撐她：「嫁得好不好也可以努力賺錢的」、「人家想努力上進，靠本事賺錢有錯嗎」。

楊思琦曾在直播中與江華連線。(抖音截圖)

點擊睇楊思琦變晒樣：

+ 9