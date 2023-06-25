東張西望｜男子赤裸全身門口徘徊　仲會隨地大小二便同製造噪音

今日（25日）的《東張西望》講到一個住在碩門邨的一位男子，該男子會在走廊大小二便，亦會赤裸全身在走廊遊走，嚇壞鄰居。鄰居為避開他，要特地到另一層搭電梯離開，除了赤裸之外，他亦會發出不少的噪音及刺鼻的氣味，影響鄰居。

碩門邨的一位男子會在走廊大小二便，亦會赤裸全身在走廊遊走。(節目截圖)

這個男子於2020年搬入碩門邨，但在半年後鄰居就發現他有問題，指他會經常大叫、用力敲牆、用力砸東西等。鄰居陳先生被他的噪音影響，之後找到噪音源頭就是他：「用嗰啲鐵通敲道門聲，有人同我講，你嗰座原來係有病患者係度㗎。」除了噪音影響生活外，他亦會不論甚麼時間都赤裸全身走出門外。

這個男子於2020年搬入碩門邨，但在半年後鄰居就發現他有問題。(節目截圖)

鄰居蘇太亦指他會全身赤裸在門口徘徊：「一出𨋢就見到佢喺係佢自己屋企門口度除晒衫褲，我啲小朋友係全部見晒（裸體），跟住啲小朋友即刻攬住我哋。」原來他除了裸體在門口徘徊外，亦曾經試過裸體到樓下，但被保安攔截，要他務必穿回衣服才可以出去。

鄰居蘇太亦指他會全身赤裸在門口徘徊。(節目截圖)

蘇太話嚇親佢啲小朋友。(節目截圖)

除了噪音及裸體問題外，他亦製造了不少刺鼻的氣味，他亦會在門口、後樓梯等地方大小二便，據知因為他家的廁所壞了，所以走到門口解決，影響環境衛生。鄰居曾經在他家門口拍到他家裡充滿垃圾、積水，於是向管業處投訴，管業處每隨數天就派人來幫他清理垃圾及積水。因為他弄得環境很髒，所以引起不少昆蟲，鄰居們都小心提防他。

除了噪音及裸體問題外，他亦製造了不少刺鼻的氣味。(節目截圖)

據知因為他家的廁所壞了，所以走到門口解決，影響環境衛生。(節目截圖)

《東張西望》主持梁敏巧嘗試與之接觸，問他是否有護士等跟進他的案例及大叫原因，他大方回應：「有！發惡夢囉。」之後梁敏巧又叫他要穿好衣服，不然會嚇到小朋友，又叫他不要再隨地便溺，他都有回應：「好！」

《東張西望》主持梁敏巧嘗試與之接觸。(節目截圖)