東張西望｜疑似集團式經營利用狗隻行乞　餵食人類飯盒仲鬼話連篇

《東張西望》今日（26日）一集講到一個疑似集團式經營的行乞集團，今次在街頭行乞的人更帶上一隻狗，《東張西望》節目組指旺角區內有不少這種人在街頭出現，有網民質疑是否借狗行乞，替狗狗感到可憐。

一個疑似集團式經營的行乞集團。（《東張西望》截圖）

網民質疑是否借狗行乞，替狗狗感到可憐。（《東張西望》截圖）

《東張西望》落到旺角區追訪其中一位行乞者，是一名老伯伯帶住一隻貴婦狗。行乞者的工具上有一牌紙牌，寫自己無兒無女，太太患癌離世，留下小狗托付給他，加上小狗體弱多病，希望社會伸出援手。

行乞者的工具上有一牌紙牌。（《東張西望》截圖）

《東張西望》訪問附近的店主，店主表示這些人為了錢影響市容，她更指每日有機會乞到2-3百元。節目組亦在現場觀察了兩小時，至少有十個人「施捨」給他，更試過有人將一張一百元紙幣直接給這位伯伯。《東張西望》上前訪問伯伯，一開頭他表現正常，指小狗有腸胃炎，等做手術，但因為要5千多元手術費而自己不夠錢，所以唯有出來籌錢，他指自己籌了幾天，還欠4千多元。他續指，自己的生活沒問題，有拎生果金，有接近4千元，不過不夠照顧小狗。

更試過有人一張一百元紙幣直接給這位伯伯。（《東張西望》截圖）

當《東張西望》問到一個時候，伯伯開始不耐煩，更說：「你畀我靜吓喇」、「我唔需要你幫」，明顯想打發記者。在訪問途中，食環署到場驅趕，伯伯唯有離開。節目組繼續追蹤，當再次上前訪問伯伯時，突然劇情大逆轉！

食環署到場驅趕。（《東張西望》截圖）

伯伯說：「我而家要食飯嘛，伸出援手係咩意思呢？我想帶狗仔去幫佢剪毛，（唔係醫病？）幾時醫病呀？醫病係上一次，而家醫好咗喇嘛。我幾時籌錢呀我？伸出援手喎，我點知佢哋畀（錢）我咩呀？佢埋嚟畀我，乞食嘛，要錢嘛，我當初希望佢畀啲麵包我食咋嘛，我緊係唔係乞錢。」

伯伯話自己唔係乞錢。（《東張西望》截圖）

《東張西望》在另一日又再去到旺角，又見到一個伯伯，伯伯今次一見到節目組就立即收起紙牌，十問九不應。突然，他從袋中拿出剪刀，更問：「有冇街坊幫佢剪毛？」《東張西望》第三日再去旺角，發現伯伯轉了地點，當伯伯見到節目組，竟然主動打開寫牌，指已經寫明是找人幫狗仔剪毛，不過字跡細到難以看到，明顯是後期加上去。

隨後伯伯帶小狗開餐，但竟然是吃人類的飯盒！警方指有一名男子帶同狗隻行乞，已被控一項「乞取施捨」罪，愛護動物協會亦表示會聯絡伯伯跟進狗隻情況。