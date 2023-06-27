黑人MeToo｜大牙來港拍攝遭性騷擾　翌日被逼聽對方談AV趣事苦笑

台灣「Metoo」風暴最新一波燒到陳建州（黑人）身上，他今日被周宜霈（大牙）爆料指當年來香港拍攝《18/22》期間，入房試圖撩她發生關係，好老公形象可謂徹底崩壞！回帶返當時《18/22》的節目，陳建州就當住大牙和主持人陳俞希（Hailey）面前大談睇AV的趣事，而大牙則全程坐在旁邊陪笑。



大牙撰長文指跟黑人來港拍《18/22》期間，被黑人在酒店性騷擾。（宜霈vs大牙）

周宜霈（大牙）是黑澀會美眉出身，而黑人則是黑澀會主持，美眉們一直以「老大」稱呼他。今日大牙在Facebook爆料，指11年前兩人來港錄節目《18/22》，黑人強行入房、強行環抱並性騷擾她，言論包括：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」「怎麼樣？壯吧！」「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」意圖撩大牙跟他發生關係，當時身為黑人旗下藝人的大牙以各種理由拒絕，但黑人死不心息，還說：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」

黑人的好老公、好爸爸人設徹底崩盤。（fb@黑人 陳建州）

記者翻查兩人錄製的Now TV節目《18/22》，節目由Hailey主持，黑人在節目中大談睇AV趣事，他說自己家中午12點吃飯，但他11點半突然想睇A片，更坦言連面紙都準備好，想一個人慢慢享受，但正當愈來愈激烈、「愈來愈進入狀況」的時候，黑人的奶奶突然站在他面前，說「吃飯了」。被撞破的黑人尷尬得遲遲不敢下樓，又慌又崩潰。而大牙聽著，只得在一旁陪笑。

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對返大牙詳述來港拍攝的時間線，節目就在她被性騷擾的翌日拍攝，難為她還要為了飯碗，裝作若無其事聽黑人講這些，並笑著跟他互動，就跟大牙在長文中所述︰「隔天，按照行程工作，工作完飛回台北，陳先生表現得像昨晚的事不曾發生過一樣。」相符。