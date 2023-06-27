呂慧儀久違泳裝帶囝同姊妹出海　不及當年巔峰級比堅尼震撼眼球

呂慧儀（長腳蟹）一向身材好，10年前一輯漁排泳衣相更是震撼網民，成為網絡經典，經改圖後更惹人遐想。但她為人母後就比早年收起性感，更曾在活動上說，自己曾因拍吻戲被囝囝「蟹籽」質問，所以她現時連著泳衣都要問過對方同意，可見這位單親媽媽有多聽囝囝話。而近日，長腳蟹索性帶埋阿仔同姊妹出海，更久違以泳衣上陣！

呂慧儀當年的這張泳衣相震撼網絡，現在仍經常被「回帶」。（微博@呂慧儀）

呂慧儀當年著比堅尼曬鮑魚。（微博@呂慧儀）

19年，呂慧儀曾經為《愛回家》而泳裝上陣，但就比較密實。（IG@konniecrab）

長腳蟹以桃紅色三點色上陣，但下身就有著紫色熱褲仔，她的身型跟當年一樣Fit，但視覺效果冇以前咁震撼。長腳蟹的姊妹其實以前都一樣係模特兒，包括：曾美華、李慧思、Yessi Ng等等，而除了同姊妹合照，其中一張相蟹籽更錫錫長腳蟹，十分溫馨。

呂慧儀現年40歲，但身型依舊索爆。（IG@konniecrab）

長腳蟹寫下：「Kids’ time to play. Mama’s time to chill. What a great day with my girls. It’s so important to have a good photographer to be your friend. Let’s get wet! Let’s have fun! Let’s get tan!（孩子玩樂的時間，媽媽放鬆的時間，和姊妹度過很好的一天，有個會攝影的朋友真是很重要！一齊濕身，一齊曬黑吧！）」

呂慧儀的泳衣冇當年尺度咁大。（IG@konniecrab）

而粉絲都留言大讚：「嘩嘩嘩，蟹蟹水噹噹！身型Fit到不得了！不過，最厲害嘅係蟹蟹能夠有強大意志力與體力陪伴囝囝，仲做埋babysitter! 蟹蟹真係好厲害！」「哇塞流鼻血了🔥」「嘩，黃金比例，老幼咸宜，一個字，好正🤩🤩🤩🔥🔥🔥」

蟹籽錫錫媽咪。（IG@konniecrab）

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