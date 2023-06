呂慧儀久違泳裝帶囝同姊妹出海　不及當年巔峰級比堅尼震撼眼球

呂慧儀(長腳蟹)一向身材好,10年前一輯漁排泳衣相更是震撼網民,成為網絡經典,經改圖後更惹人遐想。但她為人母後就比早年收起性感,更曾在活動上說,自己曾因拍吻戲被囝囝「蟹籽」質問,所以她現時連著泳衣都要問過對方同意,可見這位單親媽媽有多聽囝囝話。而近日,長腳蟹索性帶埋阿仔同姊妹出海,更久違以泳衣上陣!

呂慧儀當年的這張泳衣相震撼網絡,現在仍經常被「回帶」。(微博@呂慧儀)

呂慧儀當年著比堅尼曬鮑魚。(微博@呂慧儀)

19年,呂慧儀曾經為《愛回家》而泳裝上陣,但就比較密實。(IG@konniecrab)

長腳蟹以桃紅色三點色上陣,但下身就有著紫色熱褲仔,她的身型跟當年一樣Fit,但視覺效果冇以前咁震撼。長腳蟹的姊妹其實以前都一樣係模特兒,包括:曾美華、李慧思、Yessi Ng等等,而除了同姊妹合照,其中一張相蟹籽更錫錫長腳蟹,十分溫馨。

呂慧儀現年40歲,但身型依舊索爆。(IG@konniecrab)

長腳蟹寫下:「Kids’ time to play. Mama’s time to chill. What a great day with my girls. It’s so important to have a good photographer to be your friend. Let’s get wet! Let’s have fun! Let’s get tan!(孩子玩樂的時間,媽媽放鬆的時間,和姊妹度過很好的一天,有個會攝影的朋友真是很重要!一齊濕身,一齊曬黑吧!)」

呂慧儀的泳衣冇當年尺度咁大。(IG@konniecrab)

而粉絲都留言大讚:「嘩嘩嘩,蟹蟹水噹噹!身型Fit到不得了!不過,最厲害嘅係蟹蟹能夠有強大意志力與體力陪伴囝囝,仲做埋babysitter! 蟹蟹真係好厲害!」「哇塞流鼻血了🔥」「嘩,黃金比例,老幼咸宜,一個字,好正🤩🤩🤩🔥🔥🔥」

蟹籽錫錫媽咪。(IG@konniecrab)

