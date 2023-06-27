蕭敬騰向相識16年經理人求婚宣布封盤：我正式告別了單身

大家好我是蕭敬騰 今天想跟大家分享我的喜悅 分享給我愛的人及愛我的人 我知道這很突然 但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福 我有音樂 我有籃球 我有好友 我有愛我的家人 我有支持我的你們 我擁有了好多好多 現在 我擁有了愛情 一個真正完整的愛情 很開心我的人生走到了這個階段 希望得到你們的祝福 我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福 今天2023/6/27 是Summer林有慧的生日 祝福 @summer_lin_627 生日快樂 永遠平安健康開心 她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴 昨日2023/6/26 我向林有慧正式求婚 也如願的聽到最重要的那三個字 是的 我正式告別了單身 我會好好珍惜她 好好愛她 我會將我的喜悅 換做成我的作品 我會珍惜上天給我的一切好與壞 謝謝你們耐心看完我的喜悅 謝謝你們 我愛你們