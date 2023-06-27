蕭敬騰向相識16年經理人求婚宣布封盤：我正式告別了單身
撰文：黃梓恒
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蕭敬騰今日在社交平台宣布，向相識16年經理人求婚成功，正式告別了單身！
蕭敬騰全文如下：
大家好我是蕭敬騰 今天想跟大家分享我的喜悅 分享給我愛的人及愛我的人 我知道這很突然 但我想讓大家知道 我很幸福 我真的很幸福 我有音樂 我有籃球 我有好友 我有愛我的家人 我有支持我的你們 我擁有了好多好多 現在 我擁有了愛情 一個真正完整的愛情 很開心我的人生走到了這個階段 希望得到你們的祝福 我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福 今天2023/6/27 是Summer林有慧的生日 祝福 @summer_lin_627 生日快樂 永遠平安健康開心 她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴 昨日2023/6/26 我向林有慧正式求婚 也如願的聽到最重要的那三個字 是的 我正式告別了單身 我會好好珍惜她 好好愛她 我會將我的喜悅 換做成我的作品 我會珍惜上天給我的一切好與壞 謝謝你們耐心看完我的喜悅 謝謝你們 我愛你們
蕭敬騰近年一直在內地工作，早前他大讚成都生活舒服輕鬆，民眾熱情，並透露已在當地常住。據成都媒體「紅星新聞」的專訪報道，蕭敬騰稱成都生活很好，物價也沒有其他城市那麼高，發展空間也很大，已經在成都常居。
據悉，蕭敬騰因喜歡吃麵，尤其是成都的麵食，曾一口氣吃了四碗麵，加了八份剁椒，相當驚人。帶著這份熱愛，去年4月，他在成都開了自己的麵食品牌，每日有差不多三百單生意，經營得不錯，也希望從成都打好自己餐飲品牌的基礎：「後面多存一點錢再去買房。」
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