36歲蕭敬騰向50歲經理人求婚片段曝光：MaMa妳為我受了很多委屈

36歲的台灣歌手蕭敬騰今日（27）突然在社交平台上宣布與大14年的經理人林有慧（Summer）求婚成功，消息令大家都驚呆！求婚片段隨後曝光，當日是Summer的50歲生日，蕭敬騰安排一眾親朋好友在大屋作見證，Summer由門口一直被帶領上樓，沿途獲親友送上玫瑰花，當入到房內見到穿上畢挺西裝的蕭敬騰，二人情深對望。蕭敬騰哽咽說道：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」

蕭敬騰與經理人偷偷相愛16年。（facebook@喜鵲娛樂）

為女方戴上求婚戒指。（facebook@喜鵲娛樂）

蕭敬騰繼續邊哭邊說：「MaMa，妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛妳。」接著拿出戒指單膝下跪大喊：「MaMa，妳願意嫁給我嗎？」Summer激動高呼：「我願意！」雙方在親友見證下激烈擁吻，場面感人。

Summer真係好驚喜。（facebook@喜鵲娛樂）

蕭敬騰向女友單膝跪地。（facebook@喜鵲娛樂）

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不少圈中好友亦有到場見證，當中包括周杰倫和太太昆凌、賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等，求婚後眾人開心與一對準新人合照。

蕭敬騰在2007年參加台灣歌唱選秀節目、第一屆《超級星光大道》的踢館賽而備受關注，首次挑戰結果獲勝。當年他只有20歲，由寂寂無名的餐廳駐場歌手蛻變成台灣金曲歌王，一直獲經理人Summer在身邊相扶相持16年，現在終於修成正果，確實是娛樂圈清泉，恭喜恭喜！

小豬羅志祥。（facebook@喜鵲娛樂）

周杰倫夫婦。（facebook@喜鵲娛樂）

賈靜雯修杰楷也在現場。（facebook@喜鵲娛樂）