非常檢控觀｜陳曉華當眾非禮何廣沛：佢自稱係我老婆

無綫劇集《非常檢控觀》一眾演員昨日（27日）為馬德鐘（馬神）慶祝生日，他們於一商場內拍攝Sammy Chan（何廣沛 飾）的簽名會一幕。拍攝期間突然生日歌響起，陳曉華便在後台捧出一個蛋糕送給馬神，馬神亦感驚喜。

《非常檢控觀》一眾演員為馬德鐘（馬神）慶祝生日。(胡凱欣 攝)

何廣沛在接受《香港01》訪問時表示今次在劇中飾演一個韓星來港宣傳，而且自己比較常演專業人士，今次機會實屬難得：「演歌手真係第一次，仲要開簽名會，都幾大壓力，因為冇啲咁嘅機會，超過100個fans同你一齊歡呼，嗰個臨場感都幾震撼。」但他就表示沒有學整首韓文歌，因為要配合劇情推出廣東歌。

何廣沛表示今次在劇中飾演一個韓星來港宣傳。(胡凱欣 攝)

何廣沛又表示今次已經是第三次與馬神合作，之前都是演師徒，今次在劇中就有點敵對的感覺，更大讚：「過癮！馬神不論戲內戲外都係一個好好嘅前輩，所以我好尊重佢同尊敬佢。」但他隨即話今次與馬神對著幹有點不好意思。

何廣沛又表示今次已經是第三次與馬神合作。(胡凱欣 攝)

陳曉華（Hera）於新劇內飾演何廣沛女朋友，何廣沛笑稱：「佢自稱係我老婆。」之後又劇透Hera飾演一個非常瘋狂的女粉絲，更會有過激的行為。

Hera飾演一個非常瘋狂的女粉絲。(胡凱欣 攝)

Hera仲會有過激的行為。(胡凱欣 攝)

原來Hera在何廣沛的簽名會上，向他展示手鏈並表示早與他相識，但何廣沛就一副不認識她的樣子態度冷淡。但死心不息的Hera被何廣沛經理人翟威廉推走，Hera竟發狂地衝上前推低何廣沛，更想強行除他衣服。

原來Hera在何廣沛的簽名會上，推倒何廣沛。(胡凱欣 攝)

點撃睇Hera同何廣沛做咩瞓係地下：