郭政鴻12歲細女暴風長大蛻變美少女　契媽係呢位豪門千金惹人羨慕

現年58歲的郭政鴻於2011年與第二任老婆結婚，兩人育有大女郭倩欣以及細女郭詠之，一家四口生活幸福。他於2015年離巢無線並轉戰內地發展，並表示如果將來有合適的角色也會重返無線拍劇。他其後於2020年回流香港跟邵氏簽約，希望留多些時間在港陪伴家人，他又不時會於社交網分享近況。

郭政鴻。（劇照）

日前郭政鴻就post了他與細女郭詠之 (Ashley) 的合照，留言寫道：「昨日小朋友謝師宴，小學畢業了，光陰似箭，祝你學業進步，繼續努力」。眨眼間他的細女Ashley今年已經12歲，相中可見她長得亭亭玉立，散發陣陣少女味，皮膚白哲、眼大大下巴尖尖的她長得標緻甜美，已是一名美少女。不少網民都留言大讚他的囡囡好靚女，甚至有網民指她長得有些似內地女星關曉彤。

關曉彤。(微博圖片)

Ashley的契媽是賭王三房千金何超雲，當年陳山聰與超雲拍拖，身為山聰好兄弟的郭政鴻亦因而與超雲變得熟稔。在2011年，即Ashley出世那年，超雲更與Ashley上契。她當時送上利市之餘，還在微博post了她與契女及結成誼親的郭政鴻合照，並留言寫道：「契囡囡Ashley Kok！肥嘟嘟@郭政鴻 我今天很開心！」那時就有網民笑指郭政鴻是「父憑女貴」。

當年超雲post出她與郭政鴻細女Ashley上契的照片。(微博圖片)

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