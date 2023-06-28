野挺有趣｜黃宗澤冇年齡焦慮　自爆有嚴重強迫症

黃宗澤(Bosco)最近參加內地綜藝真人騷《野挺有趣》，在節目中Bosco與多位年輕藝人合作。雖然在年齡上有差距，不過大家都打成一片，玩得開心。雖然現年他已42歲，不過從沒有為年齡而焦慮，覺得不同年紀可演不同的角色，更在節目中透露原來自己一直有很嚴重的強迫症。

黃宗澤參加真人騷《野挺有趣》。

Bosco今次在節目中，化身活動策劃團隊，於近郊地點製定各種形式的活動及嘉年華，協力打造成為新的潮流打卡地。而在本星期播出第二集中，Bosco會與各團員們將彈奏樂器演出，各人拿着不同的樂器演奏，結果走音的走音，越認真越爆笑。Bosco看到成員們落力吹奏，依然走音，更笑到停不下來。他自己則拿着沙搥搖晃練習，最後各人選好樂器，列隊繞場演奏進行排練，而選擇了兩隻發聲公雞公仔的Bosco邊繞場邊舉起公雞，相當搞笑。

黃宗澤同年輕人打成一片。

在走音樂章的襯托下，眾人繞場兩圈已忍不住破功狂笑，Bosco笑說:「其實調是甚麼不重要，最重要是搞笑，我們的表情越認真越好笑。」 而經過一輪商討後，團隊們決定進行第二次排練，更由屋內走出家門，期間，屋內的羊駝小野本身舒適的躺着，嚇得立即起來彈開，場面惹笑。稍後，在不同的主題活動中，亦有其他藝人將參與擔任飛行嘉賓，包括蔡潔、蕭正楠、胡鴻鈞等。Bosco笑言很想邀請三哥苗僑偉來當嘉賓，因為三哥其中一個表情包跟羊駝被放在一起，他很想看到三哥與羊駝小野見面的情況。

黃宗澤自爆有嚴重強迫症。

這次跟年輕一輩藝人合作，作為演員，Bosco對年齡問題表示從來沒有擔心過，他認為男演員就是可以由年輕演到成熟，演員本身沒有框框，只要有創意有演技去表達自己內心狀態，就不用擔心年齡問題。他本身也會留意年輕藝人的演出，都可以從他們身上學到東西，特別是一些社會發生的事。他覺得應該要貼地，不可以永遠站得很遠去當一個偶像。另外，在節目中問到他又想跟那位演員合作？他表示:「嘩，太多了。神奇的周潤發、梁朝偉。」被問到如果不當演員，他又會做甚麼呢？他指自己未入行前，曾想過做時裝設計，他亦曾去過大排檔打工，當時曾想過當廚師或是設計師，結果意外地入行當了演員。另外，Bosco亦透露自己有嚴重的強迫症，同類的東西一定要放在一起，他表示:「好像搥仔旁一定是放釘，方向、顏色、擺法都要一樣，是很嚴重的強迫症。」