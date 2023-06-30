自然系女子日本旅行｜台灣女神林莎強勢加盟　與林襄林映暉鬥性感

J2（82台）今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎，今次乘勝追擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》。節目除了有林映暉（暉哥）冧莊擔任主持外，以及早前公布邀請了「樂天女孩」張雅涵和林莎擔任嘉賓外，原來有份拍攝上一輯《自然系》的「啦啦隊女神」林襄將再度降臨！

林襄林映暉上次在《自然系女子旅行》節目大受歡迎。

日前出發到日本為節目進行拍攝的林襄，今晚8點將會孖住暉哥在J2社交平台進行直播，置身日本當地和粉絲第一時間分享拍攝花絮及趣事。林襄這次將和暉哥玩轉鹿兒島，據知兩位靚女將會體驗浸泥漿溫泉、砂浴和出海玩SUP（直立板）。林襄受訪時透露很開心上輯《自然系》大受歡迎，加上節目本身行程夠豐富，故笑言自己是九秒九落實答應接拍新一輯，她說：「拍攝《自然系》可以吃吃喝喝、玩玩樂樂，所以我很開心，當知道可以去日本就更開心！」

張雅涵有份拍攝《自然系女子日本旅行》

自言很喜歡日本的林襄，透露最期待行程是浸泥漿溫泉和參觀櫻島火山，她笑言：「我沒有去過，看看有沒有機會看到火山爆發！」擁有32E勁爆身材的林襄，上輯孖暉哥浸溫泉贏盡眼球，這次林襄為節目準備了五套新泳衣，並笑言：「大家可以期待一下喔！」一向愛錫粉絲的林襄，透過製作組率先公開其中一套泳衣造型，照片所見，正在浸溫泉的林襄樣子甜美又愉快，望落夠晒治愈！而再度與女神林襄合作的暉哥，受訪時坦言心情比之前輕鬆，講到今次最期待行程，她說：「因為我係讀藝術嘅，所以我最期待係去一個位於森林嘅美術館，同藝術品互動。」