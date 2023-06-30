鄭裕玲與顧紀筠宣萱慶祝開台　「至八會」五年唔齊人疑已名存實亡

鄭裕玲（Do姐）早前宣布開設YouTube Channel 主理節目「The Do Show」，首集就請來周潤發（發哥）擔任嘉賓，話題性十足。而Do姐的一班好姊妹包括顧紀筠（顧老闆）、宣萱、丘凱敏、劉曉彤亦有幫手宣傳，眾人更相約聚會慶祝，Do姐在IG曬出合照，並寫道：「與一班靚女智慧團聚會，多謝你們的友誼和祝福！」相中所見，五位靚女都保養得宜，仍然氣質出眾！



鄭裕玲（Do姐）早前宣布開設YouTube Channel 主理節目「The Do Show」，首集就請來周潤發（發哥）擔任嘉賓。（YouTube影片截圖）

相約聚會慶祝。（IG@do_do_cheng）

其實五人近年不時相約聚會，連已經淡出幕前多年的吳美珩亦有出席，可見感情深厚。不過身為「至八會」成員的Do姐同顧老闆，近年已經甚少與其他成員聚會，惹來不少網民揣測「至八會」已經瓦解，不復存在。「至八會」創辦之初只有8名成員，包括汪明荃（Liza姐）、鄭裕玲、林建明、馮美基、狄波拉、鍾慧冰、施惠珍及查小欣，及後不斷有新成員加入或舊成員退出，由最初討論娛樂圈演藝界的八卦，到後來關懷慈善參與公益活動，更是在香港政府登記成為合法的民間團體組織。

「至八會」成員。（視覺中國）

雖然一班娛圈「大姐大」感情要好，不時聚會聯絡感情，但亦有成員被逐出「至八會」，有傳資深傳媒人查小欣因不守會規，公開於電台爆料而被踢出局。對此，大姐明曾在接受傳媒訪問時雖沒有多作解釋，但就認為「逢親女人多就是非多」，並指當中發生很多事，自己不是提出要將對方逐出「至八會」的人。不過近年「至八會」甚少齊人聚會，對上一次已經是2018年Liza姐與Do姐、曾華倩、江欣燕、毛舜筠、朱慧珊、鍾慧冰、林建明及寇鴻萍相聚。

對上一次齊人聚會已經是2018年。（IG@moje115）