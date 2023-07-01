葉璇直播帶貨轉着「小三裙」博出位　被網民笑稱「入型入格」

現年43歲的葉璇近年主力在內地發展，更加入直播帶貨的行列，但因其肥腫難分的身形加上出位行徑，惹來爭議。日前葉璇在直播時身穿一條吊帶連身裙出鏡，而她所穿的就是被稱為「小三裙」的連身裙，掀起網民熱議，紛紛留言指她此舉是為了博出位，更笑指「入型入格」。



早前國企中石油集團旗下公司執董兼總經理胡繼勇，因拖着一名女子行街被影到而令婚外情曝光，事後胡繼勇被免職，而疑似「小三」董思槿所穿的同款花色連衣裙竟銷量暴增，瞬間賣出2000多件，甚至獲得了「免職裙」及「小三裙」等外號，更有主播穿上同款裙做直播，可見話題性十足。雖然事件已經熱度減退，但沒想到葉璇又以此作為噱頭，身穿「小三裙」直播帶貨，有網民認為不妥，直批她刻意譁眾取寵：「蹭這個流量是想毀自己嗎」、「拉低好感」、「為了蹭熱度吧」。

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葉璇指直播扮醜只是角色需要。（影片截圖）

其實葉璇之前已經因為在直播時「凸腩」、露「士啤呔」，又公然搲下體，因而被指行為怪異，但她在5月出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式時就狀態回勇，更為直播時的行為解畫：「都係角色嚟嘅啫，做Artist咩都係角色演出，我好多面，扮醜、扮靚、扮老、扮嫩、扮男、扮女都得，導演可以搵我。」她又指若有人覺得她醜，即代表她成功：「譬如我扮奸角，啲人好嬲我，即係我成功囉？扮醜，啲人話我又肥又醜，咪即係我成功囉，唔醜就賣唔到啲貨。角色係咁就要咁，唔通你做床戲，人哋又覺得你真係好姣咩？」無懼網民評價！

葉璇話唔醜賣唔到啲貨。（資料圖片）