Janice Man做過億闊太4年　老公與梁錦松亦師亦友仍不受闊太待見

文詠珊（Janice Man）近年人氣急升，除了在TVB正在熱播內地劇《天龍八部》中擔任女主角，最近的新戲《消失的她》 （至29日周四票房累計逾13億人民幣），令她升呢成為「億萬票房女星」。不過，最近有網民曝光Janice Man嫁入豪門多年，仍打不入上流圈的原因，掀起一陣熱議。



一對新人於親友見證下行禮完婚。

Janice Man於2019年9月與相戀5年的金融才俊富三代男友吳啟楠（Carl）在香港註冊結婚，正式成為過億闊太。兩人的婚禮則於同年10月在意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫，整個婚禮盛大又奢華。婚後，她又不時曝光千萬複式獨立屋，生活奢華。

點擊下圖重溫Janice Man婚禮嘅靚相：

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據知，吳啟楠的身世顯赫，是「富三代」更加是「紅三代」，家族有多位成員都是內地富商或政治人物。他與梁錦松更是亦師亦友，數年前二人更合夥成立投資公司New Frontier。網民稱，照道理Janice Man與梁錦松的老婆中國跳水皇后伏明霞應該要打好關係，但就從未見二人相聚，而伏明霞早已打入上流圈，不時出席豪門闊太聚會，與鄭志剛的太太鄭余雅穎、億萬富豪林建岳的女兒林恬兒、利邦集團主席馮國綸的新抱余慕莊（ Colleen Yu）、騰訊公司總裁太太湯敏儀和李嘉欣都非常熟絡！但𡃁模出身的Janice Man從未獲邀請參加豪門闊太聚會，可見伏明霞從不照顧Janice Man。未知如今Janice Man升呢「億萬票房女星」，會否受到一眾闊太待見呢？

梁錦松和吳啟楠是聯合創始人。(網上截圖)

有指伏明霞在2002年嫁到香港之後，受到梁錦松的感化加入了教會，當中有不少成員大多都是有頭有臉的人物，包括林青霞和鄭裕玲等等都是教友。（IG/@sammi_chengsauman）

伏明霞經常現身闊太聚會！（微博圖片）